Намыв, «Севкабель» и «Газпром Арена». Куда можно доехать на электросамокате, несмотря на запрет парковки

Городские власти договорились с кикшеринговыми компаниями о запрете парковки в четырех районах города: Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском. Суть ограничения в том, что человек сможет въехать на эту территорию на арендованном самокате, но не сможет припарковать его в любом удобном месте. И взять его в центральных районах тоже не сможет. Если раньше весь центр был усеян виртуальными парковками, как грибами после дождя, теперь их останется 40 и только на границе «запретной» зоны. Комитет по транспорту поделился картой с их примерным расположением. Но лучше руководствоваться в первую очередь приложением кикшерингов.