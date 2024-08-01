В Перми с начала года от борщевика обработали 53,5 гектаров

В Перми с начала 2024 года первичную обработку от борщевика Сосновского провели во всех районах города. Общая площадь обработанной территории составила 53,5 га.
По информации городского управления по экологии, для борьбы с ядовитым сорняком выбрали химический способ, он самый действенный и безопасный. Для этого используют гербициды, которые воздействуют исключительно на растение и не представляют опасности для человека и животных.
Обработку производят специалисты специализированной организацией с помощью опрыскивателей. Во время проведения работ они размещают предупреждающие информационные объявления.
Большое внимание при обработке от борщевика уделяется обочинам вдоль дорог, пустырям, склонам логов, территориям земель сельскохозяйственного назначения. Самой большой по площади обработанных участков стала автодорога на Новые Ляды.
Среди районов Перми по обработке от борщевика лидируют: Кировский — 6 га, Мотовилихинский — 4 га, Индустриальный — 3,4 га.
В городском ведомстве отметили, повторную обработку от борщевика Сосновского запланировали во всех районах до конца августа. Продолжительность эффекта после обработки химикатами достигает 1−2 года. Борщевика на этом месте не будет совсем или останется небольшой процент от всходов.