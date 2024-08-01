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Прохладная и дождливая погода в Екатеринбурге простоит до конца недели

Относительно прохладная погода с периодическими осадками простоит в Свердловской области до начала новой недели. Об этом в своем telegram-канале сообщает синоптик Алексей Пулин.

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«Циклон над Уралом задержится на несколько дней, как минимум до начала следующей недели. В течение этого времени в Свердловской области будет сохраняться стабильная погода без особых изменений. Температура воздуха в регионе по ночам +10, +15, днем около +20», — говорится в сообщении.

По его прогнозу, дожди будут идти каждый день, преимущественно днем. Где-то они будут сопровождаться грозами. Ветер сначала юго-западного, а позже западного направлений, слабый, в дневное время до умеренного.