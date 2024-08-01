Прохладная и дождливая погода в Екатеринбурге простоит до конца недели

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
«Циклон над Уралом задержится на несколько дней, как минимум до начала следующей недели. В течение этого времени в Свердловской области будет сохраняться стабильная погода без особых изменений. Температура воздуха в регионе по ночам +10, +15, днем около +20», — говорится в сообщении.
По его прогнозу, дожди будут идти каждый день, преимущественно днем. Где-то они будут сопровождаться грозами. Ветер сначала юго-западного, а позже западного направлений, слабый, в дневное время до умеренного.