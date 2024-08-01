Прохладная и дождливая погода в Екатеринбурге простоит до конца недели

«Циклон над Уралом задержится на несколько дней, как минимум до начала следующей недели. В течение этого времени в Свердловской области будет сохраняться стабильная погода без особых изменений. Температура воздуха в регионе по ночам +10, +15, днем около +20», — говорится в сообщении.