Топ-5 новостей в Молдове на 1 августа

1. В борьбе за президентское кресло и кумовьев не пожалеет: Теперь Санду виновных за полный развал Молдовы ищет среди соратников в своей партии ПАС.
2. Не успели перевести дух, а жара опять валит с ног: На Молдову навалится очередная порция пекла до +33 градусов — когда придёт прохлада.
3. Опять эта «рука Кремля»: В Молдове арестованы сотрудник парламента и пограничник по подозрению в государственной измене — их обвиняют в сотрудничестве с Россией.
4. Новый плевок властей Молдовы в диаспору: Вслед за ужесточением норм денежного оборота, гастарбайтерам закрыта возможность вложиться в рынок недвижимости.