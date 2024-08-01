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Топ-5 новостей в Молдове на 1 августа

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 1 августа 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 89% 757 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

1. В борьбе за президентское кресло и кумовьев не пожалеет: Теперь Санду виновных за полный развал Молдовы ищет среди соратников в своей партии ПАС.

2. Не успели перевести дух, а жара опять валит с ног: На Молдову навалится очередная порция пекла до +33 градусов — когда придёт прохлада.

3. Опять эта «рука Кремля»: В Молдове арестованы сотрудник парламента и пограничник по подозрению в государственной измене — их обвиняют в сотрудничестве с Россией.

4. Новый плевок властей Молдовы в диаспору: Вслед за ужесточением норм денежного оборота, гастарбайтерам закрыта возможность вложиться в рынок недвижимости.

5. Шантаж на государственном уровне: Нынешние руководители Молдовы похожи на вождей КПСС — только тогда мы стремились к коммунизму, а сегодня — в Евросоюз.

недвижимость
экономика