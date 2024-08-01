Воронежцы посмотрели в небо и обомлели

Вечером небо озарялось невероятными красками. То нежно розовое, то сиреневое, то ярко оранжевое. И не надо летать за красивыми закатами на Гоа или на Дальний Восток за «розовой дымкой»… Все здесь, в родном краю — главное оглядеться и увидеть эту ни с чем не сравнимую красоту!