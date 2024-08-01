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Воронежцы посмотрели в небо и обомлели

Непогода, обрушившаяся на Воронежскую область 30 и 31 июля, позволила жителям региона увидеть небо во всей своей красе.

Сейчас в Ричмонде: +26° 0 м/с 89% 757 мм рт. ст. +26°
49

Во вторник оно менялось буквально ежечасно — то нависали огромные черные тучи, глядя на которые можно было подумать, что сейчас начнется смерч, то небо озарялось каким-то божественным сиянием. После ливня выглядывало солнце и в разных районах города и области можно было увидеть радугу.

Кучевые облака были похожи на взбитые сливки и опускались так низко, что можно было принять их за виднеющиеся вдали горы. Облака в эти дни буквально опускались «на плечи». Казалось протяни вверх руку, и можно дотронуться…

Вечером небо озарялось невероятными красками. То нежно розовое, то сиреневое, то ярко оранжевое. И не надо летать за красивыми закатами на Гоа или на Дальний Восток за «розовой дымкой»… Все здесь, в родном краю — главное оглядеться и увидеть эту ни с чем не сравнимую красоту!