За долги перед бизнесменами дисквалифицирован главврач саянской больницы

Руководитель медучреждения нарушил сроки оплаты по контрактам на поставку лекарств, реактивов для медицинского анализатора и продуктов для пациентов.
«Обязательства по указанным контрактам предпринимателями исполнены, однако заказчиком оплата за поставленные товары своевременно не произведена. В результате сформировалась задолженность в размере около 2,5 миллионов рублей», — говорят в прокуратуре.
За это в отношении главврача было возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения которого его дисквалифицировали. На сегодняшний день все долги перед поставщиками погашены.