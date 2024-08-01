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За долги перед бизнесменами дисквалифицирован главврач саянской больницы

Главврач саянской больницы дисквалифицирован на год. Как пояснили в прокуратуре Иркутской области, в вину ему вменено нарушение законодательства о защите прав субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: Прокуратура Иркутской области

Руководитель медучреждения нарушил сроки оплаты по контрактам на поставку лекарств, реактивов для медицинского анализатора и продуктов для пациентов.

«Обязательства по указанным контрактам предпринимателями исполнены, однако заказчиком оплата за поставленные товары своевременно не произведена. В результате сформировалась задолженность в размере около 2,5 миллионов рублей», — говорят в прокуратуре.

За это в отношении главврача было возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения которого его дисквалифицировали. На сегодняшний день все долги перед поставщиками погашены.