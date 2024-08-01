В Башкирии задержали 19-летнего дрифтера

На водителя составили административные материалы за невыполнение требований ПДД о подаче сигнала перед перестроением, поворотом, разворотом и т. д. , а также нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части дороги. Участковый составил на молодого человека протокол еще и за нарушение тишины и покоя граждан ночью.