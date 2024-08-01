В Башкирии задержали 19-летнего дрифтера

Сотрудники Госавтоинспекции Чишминского района установили личность водителя, устроившего ночной дрифт в поселке Чишмы.
Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, видеоролик, запечатлевший опасные маневры водителя ВАЗ-2107, правоохранители выявили в интернете. Нарушителя, 19-летнего местного жителя, задержали. Оказалось, что ранее он неоднократно нарушал ПДД, за ним числится 28 неоплаченных штрафов на общую сумму 15,5 тысячи рублей.
На водителя составили административные материалы за невыполнение требований ПДД о подаче сигнала перед перестроением, поворотом, разворотом