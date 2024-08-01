Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии задержали 19-летнего дрифтера

Сотрудники Госавтоинспекции Чишминского района установили личность водителя, устроившего ночной дрифт в поселке Чишмы.

Сотрудники Госавтоинспекции Чишминского района установили личность водителя, устроившего ночной дрифт в поселке Чишмы.

Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, видеоролик, запечатлевший опасные маневры водителя ВАЗ-2107, правоохранители выявили в интернете. Нарушителя, 19-летнего местного жителя, задержали. Оказалось, что ранее он неоднократно нарушал ПДД, за ним числится 28 неоплаченных штрафов на общую сумму 15,5 тысячи рублей.

На водителя составили административные материалы за невыполнение требований ПДД о подаче сигнала перед перестроением, поворотом, разворотом и т. д., а также нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части дороги. Участковый составил на молодого человека протокол еще и за нарушение тишины и покоя граждан ночью.