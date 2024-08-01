Четыре помпы для откачки воды передали в поселения Еманжелинского района

На базе филиала школы № 4 открыт сбор гуманитарной помощи для жителей, в администрации района принимают заявления на предоставление компенсаций тем, кто потерял имущество в результате паводка. Добавим, что на территории Еманжелинского района всё ещё действует режим ЧС.