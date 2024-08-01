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Четыре помпы для откачки воды передали в поселения Еманжелинского района

Территории постепенно освобождаются от воды.

Источник: Администрация Еманжелинского района

Четыре мощные помпы для откачки воды передали в администрации поселений Еманжелинского района Челябинской области. Об этом сообщил глава района Евгений Светлов.

«Поручил главам и руководителям управляющих компаний оперативно оказывать максимальную помощь жителям и содействие в устранении последствий стихии», — говорится в сообщении.

По данным районной администрации, в настоящее время ведутся работы по ускорению отвода воды и восстановлению размытого вала за посёлком Пионерский. За вчерашний день уровень воды снизился почти на 30 сантиметров.

На базе филиала школы № 4 открыт сбор гуманитарной помощи для жителей, в администрации района принимают заявления на предоставление компенсаций тем, кто потерял имущество в результате паводка. Добавим, что на территории Еманжелинского района всё ещё действует режим ЧС.