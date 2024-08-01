Движение по улице Байкальской перекроют в Иркутске до 14 августа

Первого августа с 12:00 по улице Байкальской напротив дома № 273а частично перекроют движение машин. Какое-то время водителям придется ездить лишь по одной полосе дороги. Об этом КП-Иркутск сообщили администрации Иркутска.
— Там проведут ремонтные работы на тепловых сетях, — рассказали в пресс-службе администрации.
Продлятся такие ограничения две недели. На свои места все вернут 14 августа к восьми часам вечера.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в день ВДВ, 2 августа, перекроют движение в центральной части Иркутска. Проезд с 10 часов утра дня закроют по Ленина на участке от Сурикова до Чкалова, по Чкалова от Ленина до бульвара Гагарина, а также по бульвару Гагарина от Чкалова до Карла Маркса. Все ограничения снимут уже через полтора часа, к 12 часам дня.