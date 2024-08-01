Движение по улице Байкальской перекроют в Иркутске до 14 августа

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в день ВДВ, 2 августа, перекроют движение в центральной части Иркутска. Проезд с 10 часов утра дня закроют по Ленина на участке от Сурикова до Чкалова, по Чкалова от Ленина до бульвара Гагарина, а также по бульвару Гагарина от Чкалова до Карла Маркса. Все ограничения снимут уже через полтора часа, к 12 часам дня.