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Грозы и до +29°С ожидается в Беларуси в четверг

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси в четверг, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 89% 757 мм рт. ст. +26°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность. Местами, в основном по северо-востоку страны, пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с.

Дневная температура воздуха составит +20…+26°С, по юго-западу республики воздух прогреется до +29°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения. Грозы могут стать причиной возникновение природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

Прогноз погоды по регионам

В Минске и Могилеве в четверг ожидается переменная облачность. В белорусской столице существенных осадков не будет, а в Могилеве возможен кратковременный дождь. Столбик термометра в этих городах поднимется до +22…+24°C. Ветер западный 5−10 м/с.

В Витебске тоже будет переменная облачность, но пройдет кратковременный дождь и возможна гроза. В городе на Двине воздух прогреется до +21…+23°C. Ветер западный 5−10 м/с.

В Гомеле и Гродно температура воздуха днем составит +23…+25°C. В этих областных центрах в четверг также прогнозируется переменная облачность и без существенных осадков. Ветер западный 4−9 м/с.

В Бресте сегодня установится более жаркая погода — до +27…+29°C, в остальном погодные условия будут схожие — переменная облачность, без осадков, ветер западный 4−9 м/с.