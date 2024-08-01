Грозы и до +29°С ожидается в Беларуси в четверг

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения. Грозы могут стать причиной возникновение природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.