Хоценко рассказал о ремонте трассы Тобольск-Тара-Томск в сторону Усть-Ишима

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о ходе ремонта трассы Тобольск-Тара-Томск в сторону Усть-Ишима по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В 2023 году рабочие отремонтировали 42 км трассы Тара-Усть-Ишим.
Дорожники в этом году обновят пять участков трассы, три изи них — по контрактам 2025 года.
Виталий Хоценко держит реализацию нацпроектов на личном контроле и сообщил о ходе ремонтных работ на важной трассе.
«Продолжаем ремонт участка Тара — Усть-Ишим дороги Тобольск — Тара — Томск. Обновляем трассу благодаря национальному проекту “Безопасные качественные дороги”, который был инициирован нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — рассказал глава региона.
Дорожникам предстоит отремонтировать еще 34,9 км трассы — работы будут вестись и в последующие годы.
На сегодня на участке трассы 105 — 106 км рабочие завершили установку выравнивающего слоя покрытия, а на 112 — 113 км завершили укреплять основание ресайклером.
Подрядчик также начал ремонт на 98 — 105 км, 106 — 112 км и 113 — 117 км. Работы на этом участке предусмотрены до 2025 года. Сейчас на этих участках ведутся работы по укреплению основания ресайклером и устройству выравнивающего слоя покрытия.