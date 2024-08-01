Хоценко рассказал о ремонте трассы Тобольск-Тара-Томск в сторону Усть-Ишима

Подрядчик также начал ремонт на 98 — 105 км, 106 — 112 км и 113 — 117 км. Работы на этом участке предусмотрены до 2025 года. Сейчас на этих участках ведутся работы по укреплению основания ресайклером и устройству выравнивающего слоя покрытия.