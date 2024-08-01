Итоги полугодия подвели в Минэкологии страны

В первом полугодии 2024 года доля переработки промышленных отходов составила 20%, а коммунальных — 22,5%. По поручению президента по строительству заводов для переработки твердых бытовых отходов отобрано 94 проекта на сумму 232 млрд тенге, из которых 22 проекта на сумму свыше 136 млрд тенге уже предварительно одобрены. Ожидается, что эти меры увеличат объем переработки на 1,2 млн тонн в год.