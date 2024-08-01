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Должностные лица акимата Тараза под следствием

Досудебные расследования по ряду нарушений должностных лиц отдела финансов акимата г. Тараза начаты Агентством по финансовому мониторингу в результате проведённых совместных мероприятий с прокуратурой Жамбылской области, передает DKnews.kz.

Источник: DKNews.kz

Сотрудники городской администрации, пользуясь отсутствием учёта поступивших в доход государства товарно-материальных ценностей, путём подделки официальных документов, незаконно выводили и отчуждали имущество, находящееся на балансе учреждения в виде коммерческой недвижимости и товаров народного потребления, конфискованных по приговорам судов.

Сумма ущерба от незаконных действий указанных лиц превышает 100 млн тенге.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, соответствующие экспертизы, по результатам которых по делам будут приняты процессуальные решения.

В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.