В Пермском крае литр бензина за неделю вырос на 37 копеек

Самый большой рост вновь зафиксировали на бензин марки АИ-98 — сразу на 50 коп. с 72,64 до 73,14 ₽ Повышение цены по другим маркам бензина: +30 коп. на АИ-92 — с 52,85 до 53,15 ₽, +40 коп. на АИ-95 — с 57,44 до 57,85 ₽ Цена за литр дизельного топлива выросла на 45 коп. с 66,61 до 67,06 ₽