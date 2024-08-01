В Пермском крае литр бензина за неделю вырос на 37 копеек

Росстат опубликовал потребительские цены на нефтепродукты с 23 по 29 июля 2024 года. В Пермском крае продолжился рост средней цены бензина. По сравнению с прошлой неделей рост составил 37 коп.
Самый большой рост вновь зафиксировали на бензин марки АИ-98 — сразу на 50 коп. с 72,64 до 73,14 ₽ Повышение цены по другим маркам бензина: +30 коп. на АИ-92 — с 52,85 до 53,15 ₽, +40 коп. на АИ-95 — с 57,44 до 57,85 ₽ Цена за литр дизельного топлива выросла на 45 коп. с 66,61 до 67,06 ₽
С начала июля средняя цена автомобильного топлива в Пермском крае выросла на 1,13 коп. — с 56,54 до 57,67 ₽ Прикамье остается лидером среди всех регионов Приволжского и Уральского федеральных округов России.
В целом по России средняя цена одного бензина составила 57,30 ₽, неделей ранее было 57,05 ₽ За неделю с 23 по 29 июля изменение цен на автомобильный бензин Росстат зафиксировал в 80 субъекте РФ. Снижение цен на автомобильный бензин произошло в Чеченской Республике — в среднем на 0,2% до 57,78 ₽