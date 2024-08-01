Учитель физкультуры из Томской области проплыл на байдарке вокруг Байкала

Учитель физкультуры из Чаинского района Томской области проплыл на байдарке вокруг озера Байкал. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Томской области.
«Иван Поротников отправился в путь 15 июня и за 45 дней преодолел около 1500 километров. В конце недели он достиг берегов Иркутской ГЭС». — рассказали в мэрии города.
Мужчина поделился, что путешествие было не простым, так как его ждали дожди, туманы, сильные ветры и палящее солнце. Один из случаев Ивану Поротникову запомнился особенно. В одну из ночей залаяла собака и мужчина решил проверить на, что реагирует пёс. Иван вылез из палатки и в 20 метрах увидел медведя.
Мужчина не растерялся. Он взял алюминиевое весло и стал ударять им о камни, чтобы отпугнуть косолапого. К счастью, всё обошлось. Медведь сразу убежал.
Иван Поротников уже не первый год отправляется в путешествия на большие расстояния. В 2020 году он на велосипеде доехал до города Керчь, который находится в Крыму.