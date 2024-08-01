Учитель физкультуры из Томской области проплыл на байдарке вокруг Байкала

Мужчина поделился, что путешествие было не простым, так как его ждали дожди, туманы, сильные ветры и палящее солнце. Один из случаев Ивану Поротникову запомнился особенно. В одну из ночей залаяла собака и мужчина решил проверить на, что реагирует пёс. Иван вылез из палатки и в 20 метрах увидел медведя.