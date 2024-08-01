Три лесных пожара потушили в Иркутской области за сутки

За последние сутки потушили три пожара в лесах Бодайбинского района на площади в 448 гектаров. Сейчас продолжают борьбу с пламенем в Бодайбинском, Мамско-Чуйском и Киренском районах. Там огонь охватил пять территорий на площади в 419 гектаров. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.