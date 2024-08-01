Три лесных пожара потушили в Иркутской области за сутки

За последние сутки потушили три пожара в лесах Бодайбинского района на площади в 448 гектаров. Сейчас продолжают борьбу с пламенем в Бодайбинском, Мамско-Чуйском и Киренском районах. Там огонь охватил пять территорий на площади в 419 гектаров. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
31 июля вновь обнаружили шесть пожаров на территории Катангского, Ольхонского, Бодайбинского и Киренского районов. Огонь поразил 3409 гектаров земли.
— На утро 1 августа в действующем состоянии перешли шесть обнаруженных накануне в лесном фонде пожаров на площади 3409 гектаров: четыре — в Мамско-Чуйском районе, по одному — в Киренском и Катангском районах, — сообщили в пресс-службе правительства.
31 июля боролось с огнем 264 человека с применением 34 единиц техники. С воздуха за обстановкой следили шесть самолетов Ан-2 и шесть легкомоторных самолетов. В перемещение пожарных было задействовано три самолета Ми-8. 81 час составил общий налет воздушных судов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что у жителей Братска телефонные мошенники похитили более 1,5 миллионов.