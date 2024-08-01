День Оленя отпразднуют в Хабаровском крае

В Хабаровском крае, в Приамурском зоосаде отметят День оленя, сообщает Телеграм-канал Зоосад «Приамурский».
2 и 3 августа оленеводы всей страны отпразднуют свой профессиональный праздник — День оленя. В честь этого события Приамурский зоосад приглашает всех желающих на тематические дни «Лесной олень».
2 августа.
10:00 — 10:40 — Сбор участников для тематической экскурсии «День оленя» (вход 100 рублей).
11:00 — Встреча с представителями семейства парнокопытных и изюбром Васильком у его вольера, экскурсия по зоосаду.
11:30 — «Кормовая кухня»: приготовление лакомства для парнокопытных на веранде «Дома ученого Бурундука».
12:00— Игры и загадки.
12:30 — Доставка лакомства парнокопытным и их кормление.
3 августа.
10:00 — 10:20 — Сбор участников для тематической экскурсии «День оленя» (вход 100 рублей).
10:30 — Встреча с парнокопытными и изюбром Васильком у его вольера, экскурсия по зоосаду.
11:00 — «Кормовая кухня»: приготовление лакомства для парнокопытных на веранде «Дома ученого Бурундука».
11:30 — 12:00 — Доставка лакомства парнокопытным и их кормление.
Для всех гостей.
На веранде «Дома ученого Бурундука» будут организованы мастер-классы:
13:30 — 14:30 — Мастер-класс «Лесной олень»: изготовление подвески из оленьих рогов (350 рублей).
15:00 — 16:30 — Мастер-класс «Лесной олень»: создание фигурки «Олешка» и других сувениров (150 рублей).
Специальные подарки.
Все гости с фамилиями, связанными с оленями (Оленевы, Копытовы, Хвостовы, Лосевы, Сохатые, Роговы и др.), получат подарки при предъявлении документа, подтверждающего фамилию.