Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День Оленя отпразднуют в Хабаровском крае

В Приамурском зоосаде отпразднуют День оленя: всех гостей с оленьей фамилией ждут подарки.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае, в Приамурском зоосаде отметят День оленя, сообщает Телеграм-канал Зоосад «Приамурский».

2 и 3 августа оленеводы всей страны отпразднуют свой профессиональный праздник — День оленя. В честь этого события Приамурский зоосад приглашает всех желающих на тематические дни «Лесной олень».

2 августа.

10:00 — 10:40 — Сбор участников для тематической экскурсии «День оленя» (вход 100 рублей).

11:00 — Встреча с представителями семейства парнокопытных и изюбром Васильком у его вольера, экскурсия по зоосаду.

11:30 — «Кормовая кухня»: приготовление лакомства для парнокопытных на веранде «Дома ученого Бурундука».

12:00— Игры и загадки.

12:30 — Доставка лакомства парнокопытным и их кормление.

3 августа.

10:00 — 10:20 — Сбор участников для тематической экскурсии «День оленя» (вход 100 рублей).

10:30 — Встреча с парнокопытными и изюбром Васильком у его вольера, экскурсия по зоосаду.

11:00 — «Кормовая кухня»: приготовление лакомства для парнокопытных на веранде «Дома ученого Бурундука».

11:30 — 12:00 — Доставка лакомства парнокопытным и их кормление.

Для всех гостей.

На веранде «Дома ученого Бурундука» будут организованы мастер-классы:

13:30 — 14:30 — Мастер-класс «Лесной олень»: изготовление подвески из оленьих рогов (350 рублей).

15:00 — 16:30 — Мастер-класс «Лесной олень»: создание фигурки «Олешка» и других сувениров (150 рублей).

Специальные подарки.

Все гости с фамилиями, связанными с оленями (Оленевы, Копытовы, Хвостовы, Лосевы, Сохатые, Роговы и др.), получат подарки при предъявлении документа, подтверждающего фамилию.