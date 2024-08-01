Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госсовете РФ прокомментировали скандал с инспектором ПДН в Красноярске

Член комиссии Госсовета России Наталья Локтева считает, что могут быть выявлены и другие случаи неподобающего поведения со стороны сотрудницы ПДН, которая унижала и оскорбляла 12-летнего мальчика в Красноярске.

Источник: Freepik

Член комиссии Госсовета РФ по культурному направлению и общественный уполномоченный по вопросам детского национального контента Наталья Локтева прокомментировала скандал с инспектором ПДН в Красноярске, которая оскорбляла и унижала 12-летнего мальчика.

Наталья Локтева потребовала провести детальную и тщательную проверку инцидента. Общественник считает, что, возможно, будут выявлены и другие случаи неподобающего поведения со стороны инспектора ПДН. Отметим, что женщину уже отстранили от работы.

«Желательно проверить всю структуру и других сотрудников на законность и этичность используемых методов работы. В дело должна вмешаться Генпрокуратура. Также нужно задуматься над тем, что красноярский случай — показательный. Хотелось бы, чтобы случай стал прецедентом, и родители доверяли своим детям и не боялись отстаивать их права, в том числе перед представителями служб», — сказала Наталья Локтева.

Общественник отметила, что родители мальчика поступили правильно, что не стали молчать об этой ситуации.

«Хорошо бы также задуматься над тем, ощущают ли наши дети сегодня в полной мере защиту со стороны учителей, инспекторов ПДН, врачей и государства в лице этих специалистов», — задалась вопросом общественник.

Напомним, в соцсетях завирусилась аудиозапись, на которой сотрудница управления ПДН Красноярска оскорбляет и унижает 12-летнего мальчика. Причиной тому стала жалоба ребёнка на избиение со стороны сверстников.

В настоящий момент сотрудница отстранена от работы, в отношении неё проводится проверка. В управлении МВД РФ по Красноярскому краю сообщили, что ситуация с мальчиком будет рассмотрена на совещаниях с сотрудниками ПДН на краевом и городском уровнях, где будет дана правовая оценка действиям инспектора.