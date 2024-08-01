В Госсовете РФ прокомментировали скандал с инспектором ПДН в Красноярске

«Желательно проверить всю структуру и других сотрудников на законность и этичность используемых методов работы. В дело должна вмешаться Генпрокуратура. Также нужно задуматься над тем, что красноярский случай — показательный. Хотелось бы, чтобы случай стал прецедентом, и родители доверяли своим детям и не боялись отстаивать их права, в том числе перед представителями служб», — сказала Наталья Локтева.