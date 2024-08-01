Автобусы пустят в объезд: улицу Серышева в Хабаровске перекроют на двое суток

Еще один участок дороги в центре Хабаровска будет перекрыт из-за ремонта теплосетей. Помимо того, что все еще не открыли улицу Ленина, и людям приходится объезжать ее, теперь на двое суток будет закрыта и улица Серышева. Как сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска, из-за аварийных работ на пересечении улиц Серышева и Некрасова ездить будет запрещено, в связи с чем изменится и схема движения общественного транспорта. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
КОГДА И НА СКОЛЬКО ПЕРЕКРОЮТ УЛИЦУ СЕРЫШЕВА В ХАБАРОВСКЕ
Аварийные работы на участке запланированы на
Отметим, на время аварийных работ изменится схема движения сразу нескольких автобусов и маршруток. В их числе 1 Л, 1С, 10, 23, 61С, 61К, 71−1, 71−2.
СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В ХАБАРОВСКЕ
От ЖД-вокзала и в сторону Знаменщикова автобусы 1С и 61С будут ехать по Серышева и сворачивать на Некрасова налево. Остановка для пассажиров — пока рядом с домом № 55 на Некрасова. Дальше по Дикопольцева направо на Амурский бульвар, затем направо на Льва толстого, затем налево на Серышева и после на обычный маршрут.
10, 23, 71−1, 71−2 автобусы от автовокзала поедут по Серышева, затем свернут налево на Некрасова, и тут будут двигаться также, как и предыдущие — остановка временная у 55-го дома, потом на Дикопольцева, бульвар, Льва Толстого и снова на Серышева.
Движение в обратную сторону также будет изменено. Автобусы 1 Л, 61 Л, 10, 23, 71−1, 71−2, которые едут от Знаменщикова в сторону Университета путей сообщения, поедут по Серышева, свернут направо на Льва Толстого, затем налево на Амурский бульвар, остановятся на остановке ДК «Профсоюзов», а после по Амурскому бульвару до Дикопольцева, на Некрасова и направо на Серышева.
Хабаровчанам и гостям города лучше заранее продумывать маршруты, учитывать изменение в схеме движения, чтобы не пришлось стоять часами на остановках и ждать автобусы. После проведения ремонтных работ движение восстановится.