Автобусы пустят в объезд: улицу Серышева в Хабаровске перекроют на двое суток

Еще один участок дороги в центре Хабаровска будет перекрыт из-за ремонта теплосетей. Помимо того, что все еще не открыли улицу Ленина, и людям приходится объезжать ее, теперь на двое суток будет закрыта и улица Серышева. Как сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска, из-за аварийных работ на пересечении улиц Серышева и Некрасова ездить будет запрещено, в связи с чем изменится и схема движения общественного транспорта. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".