Участвовали гости из Азии: легендарной бухте во Владивостоке возвращают стекло

В 2020 году бухта пострадала из-за тайфуна, штормовые волны смысли часть стекла, другая же, судя по всему, оказалась глубокого закопана. Спустя время она восстановилась, на нее вновь обратили внимание туристы, некоторые из которых любят собирать цветные стеклышки и фарфор целыми пакетами, буквально забирая с собой кусочек пляжа, и никакие таблички и предупреждения жителей не останавливают гостей.