Участвовали гости из Азии: легендарной бухте во Владивостоке возвращают стекло

И вновь во Владивостоке прошла экологическая акция «Осколки моря». В рамках этого мероприятия, которое стартовало еще в начале июля, жители города и неравнодушные туристы восстанавливают уникальное место — пляж бухты Стеклянная.
В 2020 году бухта пострадала из-за тайфуна, штормовые волны смысли часть стекла, другая же, судя по всему, оказалась глубокого закопана. Спустя время она восстановилась, на нее вновь обратили внимание туристы, некоторые из которых любят собирать цветные стеклышки и фарфор целыми пакетами, буквально забирая с собой кусочек пляжа, и никакие таблички и предупреждения жителей не останавливают гостей.
Именно поэтому было организовано мероприятие «Осколки моря»:
«Акция была призвана показать, что осколки стекла сами по себе не представляют особенной ценности. Уникальными их делают море и живописная бухта Стеклянная. Поэтому важно относиться к этому месту внимательно и бережно, как и ко всей природе», — рассказали в дирекции.
Часть осколков на берег привезли уже заранее подготовленным, а другие вместе с камня отправили в бетономешалку, чтобы отшлифовать. Получившиеся стекляшки практически не отличаются от тех, что собирают гости города.
«В начале июля мы проверили, можно ли самостоятельно сделать такие осколки и насколько они будут отличаться от “природных”. Оказалось — можно. Попадая в море, новые стекла также красиво переливаются на солнце. А горожане, в свою очередь, вдохновились идеей и предлагали помощь в виде расходного материала», — отметили в дирекции.
Заинтересовались восстановлением бухты не только жители Владивостока, но и китайские туристы, которые помогали разбивать стекла.