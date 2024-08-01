Челябинцам назвали даты окончания капитального ремонта теплосетей

— Достаточно изношенные трубы, такие участки попадают в план капитальных ремонтов именно по количеству повреждений, которые за предыдущие годы случаются на этих участках. Здесь достаточно большая протяжённость. И этот ремонт необходим для жителей северной зоны Металлургического района, — отметил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. — После этого капитального ремонта здесь точно будет обеспечено бесперебойное надёжное теплоснабжение, горячее водоснабжение и не будет отключений большими контурами.