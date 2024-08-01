Челябинцам назвали даты окончания капитального ремонта теплосетей

Курчатовский район
В Курчатовском районе реяонт проходит на пяти участках трассы, одним из которых является отрезок на улице Болейко.
Его выбрали не случайно: объект построили ещё в 1959 году, и капремонт здесь проводили только в 1995-м. Поэтому неудивительно, что за последние 10 лет на этом участке повреждения происходили 12 раз. Сейчас подрядчик АО «УСТЭК-Челябинск» реконструирует 427 метров труб.
— Утонение стенки составляет уже больше 20%, поэтому наши специалисты приняли решение поменять эту сеть, — прокомментировал генеральный директор АО «УСТЭК-Челябинск» Игорь Рындин. — Через ремонтируемую трассу тепло получают 26 жилых домов, два соцучреждения, ещё это эта трасса у нас используется, как резервная перемычка. В случае каких-то нештатных ситуаций мы можем переключать по этой теплотрассе потребителей первой магистрали ТЭЦ-4.
Капремонт позволит жителям отапливаемых от этой трассы домов забыть про повреждения и нарушения подачи тепла и горячей воды в квартиры. Срок эксплуатации составит 30 лет, а гарантийный срок действует 10 лет.
Саму трассу отремонтируют к концу августа, а к 10 сентября компания планирует закончить благоустройство и сдать объект.
Металлургический район
Капитальный ремонт 30-летний давности был и на участке теплотрассы на улице Сталеваров в Металлургическом районе, где сейчас также проходит реконструкция.
От этого объекта тепло поступает в 80 жилых многоквартирных домов, и в последнее время на нём было немало повреждений.
— Достаточно изношенные трубы, такие участки попадают в план капитальных ремонтов именно по количеству повреждений, которые за предыдущие годы случаются на этих участках. Здесь достаточно большая протяжённость. И этот ремонт необходим для жителей северной зоны Металлургического района, — отметил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. — После этого капитального ремонта здесь точно будет обеспечено бесперебойное надёжное теплоснабжение, горячее водоснабжение и не будет отключений большими контурами.
Подрядчиком выступает МУП «ЧКТС», которому необходимо заменить 798 метров сетей. Финансирование на реконструкцию в размере 209 миллионов рублей выделили из федерального Фонда национального состояния.
В проекте ремонта участка предусмотрена не только замена труб, но и установка системы оперативно-дистанционного контроля утечек, которая позволит снизить нарушения благоустройства во время ремонта, а также быстрее и точнее определить место повреждения.
— Планируем завершение работ до 20 сентября, — сообщил директор МУП «ЧКТС» Дмитрий Мухин. — Дальше — общестроительные работы и благоустройство до ноября.
Также этим летом в Ленинском и Тракторозаводском районах Челябинска капитально ремонтируют инженерные сети: на Барбюса меняют напорный коллектор, а на улицах Гагарина и Горького обновляют трубы теплотрассы. Как проходят работы, узнала наш фотокорреспондент, побывав на объектах.