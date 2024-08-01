Митинг, полевая кухня и концерт. Стало известно, как пройдет День ВДВ в Иркутске 2024

День ВДВ в Иркутске 2024 отметят, как и по всей стране, 2 августа. Праздник пройдет в центре города. В связи с этим несколько улиц в столице Приангарья перекроют на полтора часа. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска. Расскажем, какие улицы предстоит объезжать и какой будет программа празднования Дня воздушно-десантных войск и в областном центре.
Празднование 94-ой годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск России в столице Приангарья начнется в 10.00 со сбора и построения у мемориала «Вечный огонь Славы». В 10.30 стартует митинг.
— Завершением митинга станет возложение цветов к мемориалу под звук орудийных залпов, — рассказал КП-Иркутск председатель ИРОООВ «Союз десантников» Вячеслав Лесин. — После мы колонной отправимся к памятнику ветеранам десантникам, который находится на пересечении улицы Чкалова и бульвара Гагарина. Там также возложим гирлянду цветов, а после проследуем на площадь у памятника Александру III.
На набережной для иркутян проведут концерт с показательными выступлениями кадетов и номерами от творческих коллективов, одним из них будет группа военно-патриотической песни «Второе дыхание». Также для гостей Дня ВДВ в Иркутске откроют полевую кухню. Продлятся гуляния до 14.00.
Перекрытие дорог в День ВДВ в Иркутске 2024 связано с ежегодным торжественным шествием от Вечного Огня до памятника Герою Советского Союза, генералу Василию Филипповичу Маргелову и ветеранам воздушно-десантных войск. Оно пройдет сразу после митинга.
— Движение транспорта перекроют с 10.30 до 12.00, — рассказали в пресс-службе мэрии Иркутска. — Просим водителей заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути объезда.
Итак, перекрытыми 2 августа окажутся проезд по улице Ленина на участке от улицы Сурикова до улицы Чкалова, также невозможно будет проехать в указанные часы по улице Чкалова — на участке от улицы Ленина до бульвара Гагарина. Также движение временно приостановят по бульвару Гагарина — от улицы Чкалова до улицы Карла Маркса.
День ВДВ в Иркутске 2024, конечно, отпразднуют при любой погоде. Однако, можно сказать, что небесная канцелярия к такому торжеству приготовила свой подарок — отличный прогноз. В ночь на пятницу выпадет дождь, но он прогнозируется небольшим и кратковременным.
— В Иркутске днем 2 августа ожидается облачная погода без осадков, — сообщает Гидрометцентр России. — Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2 м/с, а воздух прогреется до +25 градусов.
Таким будет День ВДВ в Иркутске 2024. Напомним, что в конце июля в столице Приангарья также отметили День военно-морского флота. В праздник были возложены цветы к Вечному огню и памятнику дважды Герою Советского Союза Афанасию Белобородову, а после прошла церемония спуска венка на воду Ангары в память о погибших моряках.