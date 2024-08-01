Митинг, полевая кухня и концерт. Стало известно, как пройдет День ВДВ в Иркутске 2024

День ВДВ в Иркутске 2024 отметят, как и по всей стране, 2 августа. Праздник пройдет в центре города. В связи с этим несколько улиц в столице Приангарья перекроют на полтора часа. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска. Расскажем, какие улицы предстоит объезжать и какой будет программа празднования Дня воздушно-десантных войск и в областном центре.