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Август в Самарской области начался с магнитной бури

Ее сила достигла ночью и утром 1 августа 2024 года уровня G1 (слабая буря).

Сейчас в Ричмонде: +26° 0 м/с 89% 757 мм рт. ст. +26°

Как сообщал ранее «СитиТрафик», удар по планете ученые прогнозировали в связи с приходом коронарной солнечной массы, выброшенной светилом в результате вспышек класса Х ранее. По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), первая буря началась около 22 часов 31 июля и закончилась примерно в 1 час 1 августа 2024 года. Вторая началась около 4 часов 1 августа и продолжается утром. Уровень обоих возмущений слабый — G1. Тем временем, вспышечная солнечная активность остается высокой, ожидаются новые вспышки класса Х, в том числе протонные, информируют в гелиогеофизической службе ФГБУ «ИПГ».