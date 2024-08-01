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В Уфе спасатели отловили летучую мышь в подъезде дома

В подъезде дома Уфы спасатели выловили летучую мышь. Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города.

За помощью спасателей обратилась женщина, которая проживает в доме на улице Комсомольской. В общем коридоре возле ее двери поселилась летучая мышь.

Сотрудники ведомства отловили животное и выпустили на улицу.