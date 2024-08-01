В Уфе спасатели отловили летучую мышь в подъезде дома

За помощью спасателей обратилась женщина, которая проживает в доме на улице Комсомольской. В общем коридоре возле ее двери поселилась летучая мышь.
Сотрудники ведомства отловили животное и выпустили на улицу.
В подъезде дома Уфы спасатели выловили летучую мышь. Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты города.
За помощью спасателей обратилась женщина, которая проживает в доме на улице Комсомольской. В общем коридоре возле ее двери поселилась летучая мышь.
Сотрудники ведомства отловили животное и выпустили на улицу.