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На Кубани 1 августа воздух прогреется до 32 градусов

На Кубани 1 августа воздух прогреется до 32 градусов, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 89% 757 мм рт. ст. +26°

Утром в четверг в Краснодарском местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Днем преимущественно без осадков.

Ветер западной четверти 4−9 м/с с порывами до 12−14 м/с.

Температура воздуха днем +27… +32, в горах +18… +23 градуса. На Черноморском побережье воздух прогреется до +29… +31 градуса.

Ранее мы сообщали, что Вильфанд спрогнозировал погоду в Краснодарском крае на этой неделе. До конца недели жителей Кубани ожидают температурные значения около климатической нормы — от 29 до 33 градусов. В отдельных районах Краснодарского края пройдут обильные осадки.