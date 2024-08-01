На Кубани 1 августа воздух прогреется до 32 градусов

Утром в четверг в Краснодарском местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Днем преимущественно без осадков.
Ветер западной четверти 4−9 м/с с порывами до 12−14 м/с.
Температура воздуха днем +27… +32, в горах +18… +23 градуса. На Черноморском побережье воздух прогреется до +29… +31 градуса.
Ранее мы сообщали, что Вильфанд спрогнозировал погоду в Краснодарском крае на этой неделе. До конца недели жителей Кубани ожидают температурные значения около климатической нормы — от 29 до 33 градусов. В отдельных районах Краснодарского края пройдут обильные осадки.