На Кубани 1 августа воздух прогреется до 32 градусов

Ранее мы сообщали, что Вильфанд спрогнозировал погоду в Краснодарском крае на этой неделе. До конца недели жителей Кубани ожидают температурные значения около климатической нормы — от 29 до 33 градусов. В отдельных районах Краснодарского края пройдут обильные осадки.