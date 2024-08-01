Благам цивилизации придётся отдохнуть, кому-то придётся сбегать на природу: Во многих домах Кишинёва опять не будет электроэнергии — публикуем адреса, где в четверг, 1 августа, не будет света

Premier Energy Distribution S.A. сообщает, что 1 августа 2024 года пройдут плановые отключения электроэнергии в указанный ниже период времени.
Кишинев, сектор Центр.
ул. Александру чел Бун 17−19, 23А, 23Б, 25−29, 45, 47/1, 49−51, 51А, 55−57, 28−56, 62, Армянская 65−73, 73А, 98−100, Кожокарилор 3, Колумна, 101, Колумна 60, 66, 72А, 72/3, 76, Хабад Любавич 5, 6−8, 12−14, Михай Эминеску 61−63, 70, 74−76, Октавиан Гога 1−3, 7−13, 19, 25, 2, 10−14, 18, Тирильсон Рабби 2−6, 3, Василе Александри 88−92, 117, 131−137, 137/1 частично, в перерыве времени с 08:50 до 16:50.
Хынчештское шоссе 206−216, 216/1, 220А, 220Д, 222/1, 222А, 224, 228−230, 236−238, 217, 233, 243, 253−255, В. Ковтун 2−8, 14, 30, 34−40, 3−9, 23−27, 37, ул. В. Ковтуна, 1, 12 частично, в интервале времени с
Кишинев, сектор Чеканы.
бульвар Мирча чел Бэтрын 24, 24/1, 26/1 частично, в промежутке времени с 09:20 до 11:00.
сектор Чеканы, коммуна Тогатин.
ул. Ливезилор, ул. Нуцарилор, Ренаштерий, Тейлор частично, в интервале времени с
Кишинев, сектор Рышкановка.
ул. Кантонулуй 2−10, 10/1, 24, 35−49, 54−58, 58А, Колумна 171, Михай Витязул 18−20, 20/3, 29, Петрикань 84−86 частично, в временной интервал с 08:00 до 19:00.