Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей двух районов Ташкента частично оставят без света

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня, 1 августа, жителей двух районов Ташкента ожидают отключения электричества. В столичном РЭС сообщили об очередных плановых ремонтных работах, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным службы, отключения затронут следующие локации:

Чиланзарский район (с 09:30 до 18:00) — махалля «Домрабад», 8 квартал;

Мирабадский район (с 10:00 до 17:00) — махалля «Саракуль».

ЖКХ