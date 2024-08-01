Жителей двух районов Ташкента частично оставят без света

По данным службы, отключения затронут следующие локации:
Чиланзарский район (с 09:30 до 18:00) — махалля «Домрабад», 8 квартал;
Мирабадский район (с 10:00 до 17:00) — махалля «Саракуль».
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня, 1 августа, жителей двух районов Ташкента ожидают отключения электричества. В столичном РЭС сообщили об очередных плановых ремонтных работах, передает корреспондент Podrobno.uz.
По данным службы, отключения затронут следующие локации:
Чиланзарский район (с 09:30 до 18:00) — махалля «Домрабад», 8 квартал;
Мирабадский район (с 10:00 до 17:00) — махалля «Саракуль».