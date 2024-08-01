В Екатеринбурге появился арт-объект китайского художника в виде фарфовых птиц

Работа размещена на двух сторонах здания, поэтому полностью раскрывается, если смотреть на его угол. На мурале изображены традиционный китайский фонарь и птицы-секретари.
«Это очень красивая птица. Мне кажется, что она подойдёт этому городу. Эта птица с характером: сочетает в себе силу и изящество», — сказал Кэ Юйчжэнь.
В работах автора часто присутствуют «фарфоровые» животные и птицы. Это отсылка к традиционному китайскому искусству «цинхуа», представляющему собой голубую роспись на белом фарфоре. Художнику хотелось показать в своих муралах, откуда он родом, поскольку большинство работ других граффитистов кажутся ему универсальными, не отражающими национальности творца.
Автор Nut считает, что животные и природа — это то, что понятно каждому человеку. Именно поэтому они помогают легче передать эмоции. У работ нет названий, чтобы не ограничивать зрителя в восприятии определенным образом.
В мэрии подчеркнули, что арт-объект может служить символом связи между городами-побратимами Екатеринбургом и Гуанчжоу, откуда родом Кэ Юйчьжэнь. «История нашего сотрудничества насчитывает уже 22 года, за это время было реализовано множество совместных проектов, участие китайского художника стало ярким подтверждением нашей дружбы», — сказала замглавы города Екатерина Фадеева.
Художник Nut познакомился с культурой граффити в 2015 году, а в собственном узнаваемом стиле стал работать с 2020 года. Работы Кэ Ючженя опираются на анималистичные мотивы и визуально напоминают керамику.