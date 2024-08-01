В Екатеринбурге появился арт-объект китайского художника в виде фарфовых птиц

В работах автора часто присутствуют «фарфоровые» животные и птицы. Это отсылка к традиционному китайскому искусству «цинхуа», представляющему собой голубую роспись на белом фарфоре. Художнику хотелось показать в своих муралах, откуда он родом, поскольку большинство работ других граффитистов кажутся ему универсальными, не отражающими национальности творца.