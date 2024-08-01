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В Екатеринбурге появился арт-объект китайского художника в виде фарфовых птиц

В Екатеринбурге на улице Попова, 31 появился арт-объект фестиваля «Стенограффия» в виде фигур птиц, будто выполненных из фарфора, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе фестиваля. Мурал создал художник из Китая Кэ Юйчьжэнь, работающий под псевдонимом Nut.

Работа размещена на двух сторонах здания, поэтому полностью раскрывается, если смотреть на его угол. На мурале изображены традиционный китайский фонарь и птицы-секретари.

«Это очень красивая птица. Мне кажется, что она подойдёт этому городу. Эта птица с характером: сочетает в себе силу и изящество», — сказал Кэ Юйчжэнь.

В работах автора часто присутствуют «фарфоровые» животные и птицы. Это отсылка к традиционному китайскому искусству «цинхуа», представляющему собой голубую роспись на белом фарфоре. Художнику хотелось показать в своих муралах, откуда он родом, поскольку большинство работ других граффитистов кажутся ему универсальными, не отражающими национальности творца.

Автор Nut считает, что животные и природа — это то, что понятно каждому человеку. Именно поэтому они помогают легче передать эмоции. У работ нет названий, чтобы не ограничивать зрителя в восприятии определенным образом.

В мэрии подчеркнули, что арт-объект может служить символом связи между городами-побратимами Екатеринбургом и Гуанчжоу, откуда родом Кэ Юйчьжэнь. «История нашего сотрудничества насчитывает уже 22 года, за это время было реализовано множество совместных проектов, участие китайского художника стало ярким подтверждением нашей дружбы», — сказала замглавы города Екатерина Фадеева.

Художник Nut познакомился с культурой граффити в 2015 году, а в собственном узнаваемом стиле стал работать с 2020 года. Работы Кэ Ючженя опираются на анималистичные мотивы и визуально напоминают керамику.

искусство