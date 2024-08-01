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Зрители и коллеги ценили за остроумие и яркие эмоции: в Калининграде скончался тележурналист Денис Саландин

Ведущему было 40 лет.

Источник: Первый городской канал (Калининград)

В Калининграде после тяжёлой болезни на 41 году жизни скончался ведущий Первого городского канала Денис Саландин. Об этом сообщили на странице канала «ВКонтакте».

«Многие знали его как весёлого, яркого, эмоционального и творческого человека. Денис был прекрасным импровизатором и вёл самые топовые программы. Его любили зрители и коллеги за остроумие и харизматичность», — говорится в некрологе.

По словам коллег, в последнее время Денис лежал в больнице и лечился от пневмонии, шёл на поправку.

Прощание с журналистом состоится в 3 августа в 11:00 в храме Кирилла и Мефодия на проспекте Мира 132б.