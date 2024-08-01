Церковный календарь на август 2024 года

Из Нового Завета известно, что распятый Иисус Христос завещал апостолу Иоанну взять на себя заботу о его матери. После ее смерти все апостолы, кроме Фомы, приехали из разных стран к ее гробу, чтобы проститься с нею. Погребли Богоматерь рядом с ее родителями и обрученным супругом Иосифом. Но через три дня по просьбе опоздавшего апостола Фомы гроб открыли, чтобы он смог проститься с ней. Но Богородицы там не оказалось, ее тело и душа были взяты на небо. В православной церкви это сохраняется как предание, а в католической принято как догмат.