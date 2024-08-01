Церковный календарь на август 2024 года

Ильин день
Ильин день, который отмечается 2 августа, посвящен пророку Илие — одному из самых почитаемых в христианстве святых. О нем повествует Ветхий Завет, пророк упоминается и в Новом Завете. В Коране есть упоминание о пророке Ильясине, поэтому к нему с почтением относятся и мусульмане.
Имя пророка в древнееврейском языке означает "Бог мой Господь'. Это свидетельствует о его главном служении — борьбе за поклонение единому Богу. Родился Илия за 900 лет до Рождества Христова. Тогда культивировалось поклонение языческим богам, израильских пророков преследовали. Для вразумления Илия поразил народ засухой на 3 года, чтобы обратить людей к покаянию. По преданию, он был взят на небо живым, за ним спустилась огненная колесница.
В народных верованиях пророк Илья — покровитель плодородия и урожая, повелитель грома, молнии и дождя. Главная традиция этого дня — совершение крестных ходов для защиты от стихии. Широко известен запрет на купание в открытых водоемах после Ильина дня.
День Пантелеймона-целителя
В церковном календаре святой Пантелеймон поминается 9 августа. У верующих он славится как целитель, к нему обращаются с молитвами об избавлении от болезней. Международная федерация ассоциаций католических врачей (FIAMC) пишет, что в западном мире святой Пантелеймон считается покровителем врачей.
Святой жил в III веке в Малой Азии. Его воспитывала мать-христианка, но она рано умерла. Отец отдал мальчика сначала в языческую школу, а затем определил к знаменитому врачу для обучения лечебному делу. Юноша познакомился с христианством, принял крещение и взял имя Пантелеймон, что означает "всемилостивый'.
После обучения он стал безвозмездным врачом, лечил не только медицинскими методами, но прибегал и к молитвам. Помогал всем страждущим и убогим, посещал больных в тюрьмах. При императоре Максимилиане Пантелеймона подвергли жестоким истязаниям, требуя отказаться от веры. Он стойко все перенес и не отказался от Господа. Пытки завершились казнью.
Медовый Спас
Названия летних праздников, посвященных Иисусу Христу, связаны с одним из его имен — Спаситель. Их также связывают с названиями августовских дней, когда начинали делать запасы на зиму, чтобы спастись от голода.
Когда Медовый Спас? В народной традиции 14 августа Медовый Спас, Спас на воде, Маковей. В церковном календаре это день памяти святых мучеников Маккавеев. Реальное восстание Маккавеев описывает энциклопедия Britannica. В 166 году до н. э. за отказ поклоняться языческим богам семь братьев Маккавеев были казнены, а их мать Соломония умерла, не выдержав мучений своих детей.
В народной традиции церковное значение дня было переосмыслено, а праздник получил название Маковей, потому что приходился на время созревания мака. Другое народное название Первого Спаса — Медовый, так как начинался сбор меда. Еще одно название дня — Спас на воде — связано с легендой о спасении Константинополя от эпидемии, когда воду освятили кусочком креста, на котором был распят Спаситель.
Праздник Преображения Господнего
Преображение Господне — большой двунадесятый праздник, который отмечается с IV века. В православном календаре ему отведено 19 августа. Праздник посвящен событию, которое описано в Евангелии. Тогда апостолы стали свидетелями встречи Иисуса Христа с пророками Ильей и Моисеем на горе Фавор. При этом Спаситель преобразился, предстал в блистающих неземных одеждах и проявил свою божественную сущность.
На сайте, посвященном вопросам религии, National Shrine определяется значение этого преображения: им Бог утверждает Иисуса как своего Сына, что стало символом единения божественного и человеческого.
Когда Яблочный Спас? В народе праздник Преображения стал Вторым Спасом — Великим. Его также назвали Яблочным, потому что в это время начинался сбор урожая в садах. На праздник было принято благодарить за все земные блага, освящать в церкви фрукты и овощи. В старину считалось грехом употреблять фрукты до Яблочного Спаса, а на праздник отведывали первый раз освященные яблоки.
Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы — большой двунадесятый христианский праздник, который христиане отмечают 28 августа. «Успение» означает "мирная кончина'. Для верующих он наполнен глубоким смыслом, означает воссоединение матери Иисуса Христа с Богом, переход от земной жизни к вечному существованию, от смерти — к новой жизни.
Из Нового Завета известно, что распятый Иисус Христос завещал апостолу Иоанну взять на себя заботу о его матери. После ее смерти все апостолы, кроме Фомы, приехали из разных стран к ее гробу, чтобы проститься с нею. Погребли Богоматерь рядом с ее родителями и обрученным супругом Иосифом. Но через три дня по просьбе опоздавшего апостола Фомы гроб открыли, чтобы он смог проститься с ней. Но Богородицы там не оказалось, ее тело и душа были взяты на небо. В православной церкви это сохраняется как предание, а в католической принято как догмат.
Третий Спас
Третий летний праздник, посвященный Спасителю, называется Спас на полотне, народные названия — Ореховый, Хлебный Спас. Когда Ореховый Спас? Его отмечают 29 августа.
В церкви в этот день вспоминается перенесение в 944 году из сирийского города Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. Появление этого образа описывает предание. Некогда сирийский правитель заболел проказой. Он отправил посланцев к Иисусу Христу, о котором широко распространилась слава как о пророке, исцеляющем от всех болезней.
Иисус не мог отправиться в Сирию, но передал гонцам полотенце, на котором отпечатался его лик. Правитель приложился к этому лику и исцелился. С этого нерукотворного образа позже стали писать иконы.
В народной традиции Третий Спас связали с событиями крестьянской жизни: в это время собирали орехи, пекли из нового урожая пироги и хлеба, откуда и возникли народные названия праздника.
В августовских церковных праздниках тесно переплелись религиозные события и явления народной жизни. Они отражаются во множестве традиций и ритуалов.