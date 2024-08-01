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Единые контейнеры для сбора стекла, пластика, бумаги появятся в Минске

В Минске установят единые контейнеры для сбора пластика, бумаги, стекла.

Источник: Комсомольская правда

Единые контейнеры для сбора стекла, пластика, бумаги установят в Минске. Подробности новых требований, связанных с обращением с отходами, рассказал директор предприятия «Институт “Белжилпроект” Денис Жеймо, пишет агентство “Минск-Новости”.

Он отметил, что одним из требований является установка единого контейнера для сбора вторичных материалов, то есть картона, бумаги, пластика, стекла. По его словам, указанный контейнер может быть любого цвета и с надписями о видах ВМР.

Жеймо акцентировал внимание на том, что это упросит, а также сделает более экономически выгодным организацию и сбор вторсырья. Кроме того, это даст возможность снять вопрос со стороны вполне обоснованных замечаний жителей, что перечисленные отходы загружают в кузов одной машины, которая их отвозит на переработку.

Он также рассказал, что специалистами Минского городского жилищного хозяйства проводится в отдельных кварталах соответствующий эксперимент.

— Гораздо проще и жителям, и перевозчикам, и обслуживающим организациям. Первые результаты показывают, что это действенная мера.

Вместе с тем директор предприятия «Институт “Белжилпроект” обратил внимание на то, что, предлагаемое требование не исключает уже зарекомендовавшие себя подходы, связанные с раздельным сбором отходов в том плане, что на контейнерных площадках могут быть и отдельные контейнеры по всем вида отходов.

Он пояснил, что если обслуживающая организация использует подобный вариант (речь идет про разные контейнеры), то ей необходимо заключить договор с предприятием-перевозчиков на раздельный вывоз ВМР.

экология