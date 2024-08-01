Единые контейнеры для сбора стекла, пластика, бумаги появятся в Минске

Жеймо акцентировал внимание на том, что это упросит, а также сделает более экономически выгодным организацию и сбор вторсырья. Кроме того, это даст возможность снять вопрос со стороны вполне обоснованных замечаний жителей, что перечисленные отходы загружают в кузов одной машины, которая их отвозит на переработку.