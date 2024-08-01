Ураганный ветер повалил деревья и сорвал крыши в Челябинске

Сообщения о падении деревьев поступают с разных концов города. На улице Ширшова вырванный с корнем ствол с кроной рухнул прямо на детскую площадку. Такая же ситуация — на Комсомольском проспекте, 134. Там ветви упали прямо на лавочку.