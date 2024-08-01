Ураганный ветер повалил деревья и сорвал крыши в Челябинске

Гроза с градом и ураганным ветром обрушилась на Челябинск вечером 31 июля. Фотографиями последствий непогоды горожане делятся в соцсетях.
Сильный ветер сорвал крыши с нескольких зданий и повалил деревья на припаркованные и даже движущиеся авто.
«Едешь в Челябинске, а на твою машину падает дерево! Сидишь и ждёшь ОВД и экстренную помощь 4 часа… А дерево проминает машину всё сильнее и сильнее!» — пишет Алёна Л., подтверждая свои слова снимком дерева, лежащего на крыше автомобиля.
По словам очевидцев, в промзоне на улице Косарева обрушившаяся крыша повредила три машины.
А в СНТ «Лесная поляна» ветром разрушило дом. Часть стены обвалилась, а кровля наполовину съехала в сторону и нависла над дорогой.
В СНТ «Курчатовец» под Челябинском ветер повалил сразу несколько деревьев, некоторые упали на участки. Спасатели, сотрудники МЧС и энергетики допоздна распиливали стволы, чтобы освободить линии энергопередачи.
Сообщения о падении деревьев поступают с разных концов города. На улице Ширшова вырванный с корнем ствол с кроной рухнул прямо на детскую площадку. Такая же ситуация — на Комсомольском проспекте, 134. Там ветви упали прямо на лавочку.
В центре иппотерапии «Добрая лошадка» в Сосновском районе ветром снесло ограждения и навес, под которым живут кони. Владельцы просят помощи добровольцев, чтобы разобрать завалы и залатать дыры в заборах.
Добавим, что, по данным областного гидрометцентра, и сегодня, 1 августа, в регионе обещают сильные дожди и грозы, местами пройдёт град. Порывы ветра в непогоду могут достигать 25 м/с.