Москвичи смогут оценить состояние более трех тысяч объектов благоустройства

«У москвичей — главная роль на форуме-фестивале “Территория будущего. Москва 2030”. И речь, в первую очередь, о роли жителей в развитии столицы, об их вовлеченности в новые возможности, которые делают жизнь в городе лучше. Мы заметили большой интерес к нашим заданиям по созданию более комфортной городской среды. Места на сайте проекта “Город заданий” закончились моментально. Чтобы больше людей смогли принять участие, мы открыли дополнительные. Приятно осознавать, что в Москве растет сообщество жителей, стремящихся улучшать свой город. Желаем всем участникам удачи и будем рады наградить победителей в финале квеста», — отметил Министр Правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.