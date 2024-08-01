В Уфе из-за паводка затопило дорогу

В связи с этим в городе зафиксирован перелив дороги, ведущей в СНТ «Козарез» и «Альбатрос» Демского района. Его протяженность на сегодняшний день составляет 5 метров, глубина — 0,15 м. Жители садовых товариществ оповещены, в помощи не нуждаются. На месте осуществляют мониторинг сотрудники ведомства.