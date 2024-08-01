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В Уфе из-за паводка затопило дорогу

В Уфе из-за дождевого паводка произошел перелив дороги в Демском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УГЗ города.

Сейчас в Ричмонде: +24° 0 м/с 94% 756 мм рт. ст. +25°

Сейчас рост уровней рек в Уфе составляет:

— река Белая: +46 см, уровень на текущий день — 263 см;

— река Уфа: + 117 см, уровень на текущий день — 427 см.

В связи с этим в городе зафиксирован перелив дороги, ведущей в СНТ «Козарез» и «Альбатрос» Демского района. Его протяженность на сегодняшний день составляет 5 метров, глубина — 0,15 м. Жители садовых товариществ оповещены, в помощи не нуждаются. На месте осуществляют мониторинг сотрудники ведомства.

В зоне возможного подтопления остаются дороги, ведущие в садовые товарищества «Озон» (Демский район), «Зеленый мыс» (Кировский район), а также дорога между населенными пунктами Козарез и Романовка Ленинского района.