В Уфе из-за паводка затопило дорогу

Сейчас рост уровней рек в Уфе составляет:
— река Белая: +46 см, уровень на текущий день — 263 см;
— река Уфа: + 117 см, уровень на текущий день — 427 см.
В связи с этим в городе зафиксирован перелив дороги, ведущей в СНТ «Козарез» и «Альбатрос» Демского района. Его протяженность на сегодняшний день составляет 5 метров, глубина — 0,15 м. Жители садовых товариществ оповещены, в помощи не нуждаются. На месте осуществляют мониторинг сотрудники ведомства.
В зоне возможного подтопления остаются дороги, ведущие в садовые товарищества «Озон» (Демский район), «Зеленый мыс» (Кировский район), а также дорога между населенными пунктами Козарез и Романовка Ленинского района.