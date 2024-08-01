Триатлонистка Шабалина назвала причину схода на Олимпиаде-2024

«Триатлон — контактный вид спорта, получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа. Врачи прописали лекарства. Надеюсь, все будет хорошо. Все триатлеты были в равных условиях».