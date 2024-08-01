Защита новосибирского физика Маслова обжаловала приговор за государственную измену

Информация о поступлении апелляционной жалобы защиты известного новосибирского ученого опубликована на сайте апелляционного суда.
Напомним, что 21 мая 2024 года Санкт-Петербургский городской признал Анатолия Маслова виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, кроме этого его на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с доступом к государственной тайне. Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно».
Напомним, что летом 2022 года против Анатолия Маслова возбудили уголовное дело, его обвинили в распространении информации, которая являлась государственной тайной, предположительно эти данные были связаны с гиперзвуком. После ареста в Новосибирске ученого Маслова конвоировали в изолятор ФСБ «Лефортово» в Москве, а в дальнейшем перевели в СИЗО № 3 города Санкт-Петербурга, где он сейчас находится. Вину ученый не признал.
Согласно картотеке Санкт-Петербургского городского суда жалобы на приговор поступили как от защитника, так и от самого осужденного. Жалоба адвоката принята к рассмотрению, а Маслову отказали — он пропустил срок на обжалование, поэтому на сайте стоит отметка «Жалоба оставлена БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ».
Дело Маслова поступило во Второй апелляционный суд 23 июля, заседание назначено на 13 августа. Защита ученого опасается за его здоровье, которое ухудшилось после ареста, стало известно, что в феврале он перенес в СИЗО сердечный приступ.
Анатолий Маслов — доктор физико-математических наук, среди учеников которого 11 кандидатов, 9 докторов наук и 1 член-корреспондент РАН.
Евгений БУЛГАКОВ.