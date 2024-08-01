Защита новосибирского физика Маслова обжаловала приговор за государственную измену

Напомним, что летом 2022 года против Анатолия Маслова возбудили уголовное дело, его обвинили в распространении информации, которая являлась государственной тайной, предположительно эти данные были связаны с гиперзвуком. После ареста в Новосибирске ученого Маслова конвоировали в изолятор ФСБ «Лефортово» в Москве, а в дальнейшем перевели в СИЗО № 3 города Санкт-Петербурга, где он сейчас находится. Вину ученый не признал.