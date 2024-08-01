В Перми жители Индустриального района на сутки останутся без воды

Жители Индустриального района в Перми на сутки останутся без воды в августе, сообщает компания «Новогор-Прикамье».
Массовое отключение водоснабжения запланировано с 00:00 16 августа до 12:00 17 августа. Под полное ограничение подачи воды попадут несколько домов по адресам: Карпинского, 63 А, 78, 82; ул. Кавалерийская 30, 51; ул. Подводников 11 Б.
Как рассказывает главный инженер компании Константин Гусев, причиной станут плановые ремонтные работы на магистральных водоводах возле улицы Карпинского, которые поставляют воду в Индустриальный район. Из-за максимального снижения давления в трубах возможно полное отсутствие воды в районе, ограниченном улицами Стахановской, Архитектора Свиязева, 1-й Андроновской, Карпинского, Самолётной и шоссе Космонавтов.
Замена запорного оборудования, которая будет проходить в период отключения, позволит отключать меньшее число домов во время других обновлений сети. На время отключения работники «Новогор-Прикамье» планируют работать круглосуточно в несколько этапов.
«По нашему мнению, проще перенести плановое отсутствие воды в летний период, нежели переживать экстренное массовое отключение, например, зимой. Надо отметить, что состояние сетей водоснабжения не позволяет исключать аварийные отключения, но такие работы, которые пройдут 16 августа, позволят их минимизировать», — отметил главный инженер компании.
Для социальных объектов, которых коснётся отключение, будет организован подвоз воды. Пермякам в жилых домах предлагают сделать запас воды на время работ.