Фестиваль музыки «Звезды на Байкале» пройдет в сентябре в Иркутске

XIX Международный фестиваль «Звёзды на Байкале» Дениса Мацуева состоится в Иркутске со 2 по 18 сентября. В концерте примут участие восемь известных коллективов. Проходить мероприятие будет в музыкальном театре Н. М. Загурского и в Иркутской областной филармонии. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.