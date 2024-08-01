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Фестиваль музыки «Звезды на Байкале» пройдет в сентябре в Иркутске

Во время фестиваля будет представлено 25 концертов с различными программами.

Источник: Комсомольская правда

XIX Международный фестиваль «Звёзды на Байкале» Дениса Мацуева состоится в Иркутске со 2 по 18 сентября. В концерте примут участие восемь известных коллективов. Проходить мероприятие будет в музыкальном театре Н. М. Загурского и в Иркутской областной филармонии. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

— Нынешний фестиваль будет беспрецедентным по масштабу, так как он продлится 17 дней, концертные площадки будут очень активно задействованы в этом невероятном потоке фестивального творческого бурления, — рассказывает пианист-виртуоз Денис Мацуев.

В 25 концертах выступят с камерными, оркестровыми, хоровыми и театральными программами. Жители Иркутска увидят как новых звезд, так и участников прошлогодних фестивалей. Гостей ждет эксклюзивная программа, в которой примут участие такие артисты как Хибла Герзмава, Александр Рамм, Борислав Струлев и многие другие.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение по Байкальской улице Иркутска будет перекрыто до 14 августа в связи с проведением тепловых работ.