Из-за строительства метротрама в центре Красноярска на два года изменится схема движения

На протяжении всего проспекта Мира, а также на улице Диктатуры Пролетариата будет запрещена парковка. Соблюдение этого правила будут контролировать усиленнее. При этом должны появиться новые парковочные места: на улице Ленина на участке от Робеспьера до Профсоюзов; 30 мест вдоль здания на улице Республики, 51; 45 мест на улице Карла Маркса, 126; 18 мест на участке от улицы Декабристов до Горького.