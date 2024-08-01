Из-за строительства метротрама в центре Красноярска на два года изменится схема движения

Из-за строительства метротрама в центре Красноярска изменится схема движения, сообщили в УДИБе. Ограничения начнут действовать в ночь с 9 на 10 августа и продлятся два года.
Автомобилисты больше не смогут проехать на четырех участках улицы Карла Маркса: от Робеспьера до Декабристов, от Горького до Дзержинского, от Диктатуры до Кирова, от Вейнбаума до Сурикова. При этом кварталы от Горького до Декабристов и от Дзержинского до Диктатуры станут двухсторонними.
Вместе с этим проспект Мира на участке от улицы Профсоюзов до Парижской Коммуны станет односторонним. Он будет заменять движение по перекрытым участкам. Улица Сурикова на участке от проспекта Мира до улицы Карла Маркса переводится в односторонний режим в обратную сторону.
На протяжении всего проспекта Мира, а также на улице Диктатуры Пролетариата будет запрещена парковка. Соблюдение этого правила будут контролировать усиленнее. При этом должны появиться новые парковочные места: на улице Ленина на участке от Робеспьера до Профсоюзов; 30 мест вдоль здания на улице Республики, 51; 45 мест на улице Карла Маркса, 126; 18 мест на участке от улицы Декабристов до Горького.
Математическое моделирование показало, что из пяти возможных вариантов этот оказался наиболее оптимальным. Прогнозируются задержки до 40 секунд. Средняя скорость транспорта снизится с 21,7 км/ч до 19,9 км/ч.
«Задержки будут, особенно первое время. Это ситуация неизбежная. Как показывает практика, первые два-три дня водители двигаются на автомате и слабо реагируют на знаки. Мы уже обратились к сотрудникам госавтоинспекции для установления нарядов дорожно-патрульной службы на первое время, чтобы не штрафовать, а ориентировать водителей», — отметил начальник отдела МКУ УДИБ Роман Васильев.
Во время перекрытий на территории будет проходить подготовка к строительству метро: археологические работы, вынос сетей, трубопровода, наружного освещения, реконструкция контактных сетей для троллейбусов. Затем, когда подготовка завершится, строители приступят к основному этапу — разрытию котлована для будущей станции.