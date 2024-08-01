Фестиваль мороженого, группа Dabro и экскурсии по паркам Казани

В ближайшую неделю казанцев ждет пятидневный фестиваль мороженого — событие будет проходить до 4 августа на Кремлевской набережной. В Казанском кремле состоится традиционный концерт в рамках фестиваля «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер», а зрителям Stand Up Kazan представят сольные программы сразу от трех комиков. 3 августа горожане и гости города могут посетить ежегодный авиационный праздник «Я выбираю небо!» у Центра семьи «Казан», хедлайнерами которого станет группа Dabro. Одновременно в восьми парках города пройдут открытые экскурсии от парк-менеджеров, а в парке им. Горького можно будет познакомиться с традициями и обычаями народов Татарстана на празднике «Древо жизни».
Где послушать музыку
Пушечном дворе Казанского кремля продолжаются концерты в рамках фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер». 1 августа здесь выступит выдающийся российский трубач и музыкант Вадим Эйленкриг. В Казани он выступит с проектом Crew, объединяющим музыкантов Армена Мкртычяна (бас), Дмитрия Илугдина (рояль, клавишные), Александра Родовского (гитара) и Виталия Эпова (барабаны). Начало в 19:00, стоимость билетов — от 2000 ₽ (6+).
Какие спектакли посмотреть.
2 августа в театре на Булаке расскажут историю о двух совсем юных солдатах, замерзающих в зимнем лесу. Спектакль «Зима» наполнен теплом, жизнью и смыслом, неоправдавшимися ожиданиями и несбывшимися надеждами. Начало в 19:00, билеты стоят от 500 ₽ (12+).
В этот же день, 2 августа, в Особняке Демидова покажут иммерсивный спектакль «Десять» по мотивам детектива Агаты Кристи «Десять негритят». Зрителям предстоит стать подозреваемым в убийстве. Десять персонажей — десять сюжетных линий, каждая группа зрителей будет наблюдать за своим героем, пытаясь самостоятельно разгадать загадку, кто же «убийца». Показы пройдут в 19:00 и 21:30. Стоимость билета — 2500 ₽ (18+).
4 августа в театре им. Тинчурина можно будет посмотреть спектакль «Флешка, рэп и любовь». Действия «хип-хоперы», как называют постановку сами авторы, происходят в одном из спальных районов Казани и сопровождаются песнями первой татарской рэп-группы Ittifaq. Сюжет объединяет истории трех главных героев: Афаринов майнит криптовалюту, Моннулин пишет незамысловатую музыку, а Башбаштаков встречает свою бывшую первую любовь. Начало в 17:00, стоимость билета — от 350 ₽ (18+).
Постановку «Сон» покажут 6 августа в театре им. Тинчурина. В центре сюжета — два беззаветно любящих друг друга сердца — Елена и Камиль. Впереди влюбленных ждут совместные рассветы, светлые надежды, сладкие грезы, но солнце семейного счастья очень скоро затягивают черные тучи. Начало спектакля в 18:30, билеты стоят от 350 ₽ (12+).
Что посетить в парках.
1 августа в парке «Крылья Советов» пройдет традиционный кинопоказ под открытым небом. На летней эстраде «Ракушка» покажут советский фильм «Белые росы», снятый в 1983 году режиссером Игорем Добролюбовым. Картина в трагикомичной форме показывает наступление урбанизации на традиционный уклад деревни, где живут главные герои. Начало в 20:30. Вход свободный.
3 августа казанцев приглашают на открытые экскурсии по паркам Казани. Всего экскурсии от парк-менеджеров, которые отвечают за общественные пространства и ежедневно следят за их состоянием, пройдут в восьми парках города: парк у театра кукол «Экият», «Сосновая роща», «Крылья Советов», парк у Чайковых озер, Лебяжье, Горкинско-Ометьевский лес, «Светлая долина» и парк у ДК им. Саид-Галиева. Начало всех экскурсий в 12:00.
3 августа в 17:30 в парке «Черное озеро» пройдет лекция для будущих родителей. Ее проведет акушер-гинеколог с 25-летним стажем работы Лариса Фаткуллина. Она расскажет, как правильно восстанавливаться после родов, что должно входить в аптечку новорожденного, как ухаживать за кожей новорожденного и как нормализовать его режим дня. Вход свободный.
4 августа все желающие могут присоединиться к экологическому празднику «Экодвор» на бульваре «Ак Ччклр». Здесь можно будет сдать вторсырье на переработку, а также принять участие в квесте, обмене вещами и книгами, мастер-классах о второй жизни вещей, викторинах, настольных экоиграх. На выставке «Чудеса переработки» — можно будет увидеть полный цикл переработки разных видов вторсырья. Мероприятие пройдет с 11:00 до 14:00. Вход свободный.
7 августа в парке им. Горького состоится праздник «Древо жизни», посвященный детским играм, традициям и обычаям народов Татарстана. В программе: продукция от семи национальных подворий, занятия по изготовлению кукол, оберегов, глиняных игрушек и сувениров из кожи, фудкорт, народные игры, детские зоны со сказками народов Поволжья. На сцене выступят детские и фольклорные ансамбли Татарстана, а также в течение дня в парке будет работать фотовыставка «Мир детства народов Поволжья в ХХ веке». Начало программы в 18:00.
Что смотреть в кино.
До 23 августа в кинотеатре «Мир» будут показывать ретроспективу кинопрокатной компании A-One. В рамках фестиваля 1 августа здесь можно будет посмотреть фильм «Патерсон» Джима Джармуша. Картина через историю одной влюбленной пары создает настоящую оду современной жизни, где среди простых радостей и ежедневных забот мерцает вечная красота. 2 августа здесь же покажут дебютный фильм Джоны Хилла — «Середина 90х» — история о взрослении, Лос-Анджелесе 90-х, скейтбордах и детстве без мобильников и интернета. Начало показов в 20:00. (18+).
1 августа в российских кинотеатрах состоится премьера семейной комедии «Лето, когда я научилась летать». Главная героиня — четырнадцатилетняя София — влюблена в брата своей лучшей подруги. На летние каникулы мама отправляет ее к бабушке в другой город. Путешествие кажется ей скучным до тех пор, пока один из мальчиков из новой компании сверстников не приглашает Софию на свидание. (12+).
1 августа в российский прокат выходит комедия «Тополиный пух» с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой в главных ролях. По сюжету одинокий неудачник Саша работает охранником, чувствуя себя ненужным и несчастным. В самый неподходящий момент Саша влюбляется в девушку, и у него вновь просыпается вкус к жизни. Молодым людям придется пережить вместе опасное приключение и начать видеть вокруг не только плохое, но и прекрасное. (16+).
Фильм «Телец» с музыкантом и актером Machine Gun Kelly в главной роли выходит в российский прокат 1 августа. Коул — рэп-рок-звезда в отчаянии. Его дни наполнены разрушительными вечеринками, выпивкой, скучными встречами и интервью, а вдохновляет его лишь работа над своей последней и самой главной песней.
На этой неделе в кинотеатрах можно будет посмотреть фильм «Призрачный свет». В центре сюжета — холодный и замкнутый Дэн. Он оказывается задействованным в любительской постановке «Ромео и Джульетты» и неожиданно для себя начинает ощущать исцеляющую силу искусства, способную даже объединить семью, находящуюся на грани распада. (16+).
Чем заняться еще.
До 4 августа на Кремлевской набережной проходит фестиваль мороженого «Вкус лета — 2024». Гости события смогут попробовать летний десерт в различных вариациях: в сладкой вате, со взрывной карамелью, скульптурное, жареное ролл-мороженое, крафтовое и даже татарское. Помимо этого, в программе фестиваля выступления музыкальных и танцевальных коллективов, а также различные мастер-классы. Все дни фестиваль будет открыт с 11:00 до 22:00. Вход свободный.
2 августа в 18:00 в выставочном зале «Манеж» Казанского кремля пройдет лекция «Откуда пошел Зилант татарский и что у него общего с китайским драконом». Ее проведет Диана Файзуллина — доктор исторических наук, доцент кафедры музеологии, культурологии и искусствоведения Казанского государственного института культуры. Для посещения лекции необходимо приобрести входной билет в музей за 200 ₽
В Stand Up Kazan пройдут сразу несколько стендап-концертов. 2 августа здесь с сольной программой о жизни в России выступит Константин Бутаков — участник шоу Stand Up на ТНТ и множества других проектов. На следующий день гостей казанского стендап-клуба ждет концерт от одного из ярких представителей ростовской комедии и участника проекта Stand Up на ТНТ Камиля Зулфугарова. Он представит свои лучшие монологи, а также свежие шутки, которые еще не показывали по телевидению. Начало концертов в 21:30, билет стоит 1000 ₽ (18+) А 7 августа здесь же выступит мастер короткой прозы из Новосибирска Александр Бессонов. Его новая программа «Алло, бабушка, это Саша» состоит из диалогов маленького мальчика и его бабушки, которые завирусились в Рунете. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 800 ₽ (12+).
3 августа у Центра семьи «Казан» состоится ежегодный авиационный праздник «Я выбираю небо!». Здесь организуют «аллею профориентации» с участием Казанского вертолетного завода, Казанского авиазавода, «Электроприбора» и других предприятий города. Хедлайнерами праздника станет группа Dabro. Кроме того, на празднике выступят заслуженные артисты Татарстана Ильгиз Закиев и Владимир Шнитко, артисты татарской эстрады Ильсур и Гульназ Шарипяновы, Ильгиз Шайхразиев. Начало программы в 17:00.
3 августа в 20:00 во дворе Присутственных мест Казанского кремля покажут фильм «Катя-Катя». История разворачивается в прошлом — весне 1942 года — и настоящем. Московская школьница Катя переписывается с незнакомым ей курсантом военно-морского училища Костей. При отправке на фронт его эшелон должен проехать через Москву, и у них есть шанс встретиться. Москвичка Катя из наших дней, сама того не осознавая, начинает идти по следам истории ее сверстников из военных лет.
4 августа в выставочных залах Присутственных мест на выставке «Пушкин и театр» пройдет познавательная программа для детей. В 11:00 здесь будут читать книгу «Сказка о царе Салтане» Александра Пушкина: ребята узнают историю царя Салтана, могучего богатыря князя Гвидона и прекрасной царевны Лебеди. Для детей вход бесплатный, сопровождающие могут попасть на событие по билету на выставку (от 250 ₽).