Фестиваль мороженого, группа Dabro и экскурсии по паркам Казани

В Stand Up Kazan пройдут сразу несколько стендап-концертов. 2 августа здесь с сольной программой о жизни в России выступит Константин Бутаков — участник шоу Stand Up на ТНТ и множества других проектов. На следующий день гостей казанского стендап-клуба ждет концерт от одного из ярких представителей ростовской комедии и участника проекта Stand Up на ТНТ Камиля Зулфугарова. Он представит свои лучшие монологи, а также свежие шутки, которые еще не показывали по телевидению. Начало концертов в 21:30, билет стоит 1000 ₽ (18+) А 7 августа здесь же выступит мастер короткой прозы из Новосибирска Александр Бессонов. Его новая программа «Алло, бабушка, это Саша» состоит из диалогов маленького мальчика и его бабушки, которые завирусились в Рунете. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 800 ₽ (12+).