Мужчина накопил 1,5 млн штрафов за нарушение ПДД в Иркутске

В Иркутске мужчина не выплачивал административные штрафы, которые он получил за нарушение правил дорожного движения на сумму более 1,5 миллионов рублей. Из-за уклонения от выплаты долга мужчину объявили в розыск. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУФССП России по Иркутской области.