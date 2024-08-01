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Мужчина накопил 1,5 млн штрафов за нарушение ПДД в Иркутске

За неуплату у него изъяли машину.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске мужчина не выплачивал административные штрафы, которые он получил за нарушение правил дорожного движения на сумму более 1,5 миллионов рублей. Из-за уклонения от выплаты долга мужчину объявили в розыск. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУФССП России по Иркутской области.

Судебным приставом МОСП по розыску должников, их имущества и розыску детей был установлен должник, а также принадлежащее ему транспортное средство. В результате оперативных действий судебных приставов автомобиль премиум класса арестован и изъят, — рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Сейчас у нарушителя осталось лишь 10 дней на то, чтобы полностью погасить долг, а также выплатить исполнительский сбор и деньги, потраченные на иные расходы. В противном случае мужчине не вернут машину, а отправят на реализацию.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что три лесных пожара потушили в Иркутской области за минувшие сутки.