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Новосибирский центр по обучению операторов БПЛА увеличил набор курсантов

В учебном центре «Звезда» продолжается комплектование подразделений, в которых жители Новосибирской области проходят службу по контракту вместе со своими земляками.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что набор осуществляют по программе «Служи со своими». Там же бойцов могут обучить востребованным военным специальностям. Чаще всего военнослужащие хотят обучиться навыкам по управлению БПЛА. Из-за высокого запроса в центре «Звезда» было увеличено число обучающихся. В настоящий момент занятия проводятся сразу в 3-х группах.

По словам руководителя учебного центра, данное учреждение существует на протяжении двух лет. За этот промежуток времени было подготовлено множество бойцов.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что «Малому» из Новосибирской области отправили «Ниву» в зону СВО.