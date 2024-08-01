Новосибирский центр по обучению операторов БПЛА увеличил набор курсантов

Отмечается, что набор осуществляют по программе «Служи со своими». Там же бойцов могут обучить востребованным военным специальностям. Чаще всего военнослужащие хотят обучиться навыкам по управлению БПЛА. Из-за высокого запроса в центре «Звезда» было увеличено число обучающихся. В настоящий момент занятия проводятся сразу в 3-х группах.