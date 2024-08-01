Невыполнимых задач сейчас ни для одной из команд нет: Андрей Мартемьянов о предстоящем сезоне хабаровского «Амура»

В прошлом сезоне хабаровский «Амур», несмотря на пессимистические ожидания некоторых болельщиков, все-таки сумел, что называется, пошуметь. Сезон начался неудачно: травмированные лидеры, несыгранный состав и, как следствие, проигранные стартовые матчи не дали хабаровчанам, как планировалось ранее, войти в восьмерку по ходу чемпионата. Но затем продолжительная победная серия на финише состязаний все-таки вывела дальневосточную команду в плей-офф и вывела досрочно.
Конечно, тут помог прокол «Сибири», которая просчиталась с легионерами и потеряла уже заработанные очки, уступив свою строчку в таблице конкурентам, но, как уверен Андрей Мартемьянов, даже без такого подарка судьбы «Амур» все равно занял бы свое место в числе лучших команд «Востока». Благо к тому времени лидеры вышли с больничного, коллектив сыгрался и настроился побеждать. «Амур» вошел в борьбу за Кубок Гагарина с восьмого места, а значит, ему предстояло сразиться с лидером западной конференции — «Металлургом».
Команды сыграли шесть матчей из семи возможных, и в двух играх хабаровчане смогли одержать победу. Несмотря на ожесточенное сопротивление дальневосточников, победителем в этой паре стал «Металлург». Затем «Амур» отправился на каникулы, а магнитогорцы последовательно раскатали московский «Спартак», екатеринбургский «Автомобилист» и ярославский «Локомотив», в третий раз в своей истории став лучшей командой Континентальной хоккейной лиги и подняв над головой вожделенный приз — Кубок Гагарина. Так что в одной восьмой проиграли не абы кому, а будущему чемпиону.
«Нам не хватило буквально немного. Я не считаю, что мы в пух и прах проиграли будущему чемпиону. Все оценивают, что наша серия была самая интересная и самая интригующая. Это признают не только специалисты, но и сами игроки “Металлурга”. С вами, говорят, было тяжелее всех играть. Стараемся воспитывать в парнях характер», — отметил Андрей Мартемьянов в эфире одного из местных телеканалов.
Для «Амура» это, несомненно, достижение. С 2008 года «тигры» всего три раза выходили в плей-офф, причем два финальных (не хочется писать последних прим. ред.) раза под управлением Андрея Мартемьянова. На этом, как следует из риторики Мартемьянова, который остается у руля, хабаровчане останавливаться не намерены. Так что предстоящий чемпионат обещает быть интересным. Посмотрев на опыт соседей, блиставших в сезоне 2022−2023 и проваливших сезон 2023−2024, руководство «тигров» постаралось переступить грабли, на которые наступил «Адмирал», и максимально сохранить боевой состав. А сам главный тренер в отношении предстоящего чемпионата настроен достаточно оптимистично.
«Лига подравнялась, и невыполнимых задач для ни одной из команд нет. Лига взяла правильную политику: нижний потолок зарплат стал подниматься, игроки, скажем так, дорогие стали переходить в более низкие клубы, получать больше игрового времени, реализовывать свой потенциал, и за счет этого лига выравнивается», — поделился наставник «тигров».
Также главный тренер «Амура» подчеркнул, что не всегда все решают игроки-звезды. Игровая практика показывает, что Кубок могут взять и команды попроще с менее именитым составом. Тем не менее наставник «тигров» усилением команды доволен.
«Можем говорить о приобретении Алекса Гальченюка. Игрок известный, десять сезонов в НХЛ — это не просто так, и в прошлом сезоне в СКА, может быть, какие-то вещи ему не удались, но мы с ним очень много общались по телефону — парень заряжен, готов доказать, что он чего-то стоит. Из российских игроков я бы не сказал, что мы сильно усилились. В конце прошлого сезона мы пошли по пути сохранения костяка команды — тех, кто делал результат, кто вернул болельщиков на трибуны и показывал довольно хороший, добротный хоккей. Восемьдесят или восемьдесят пять процентов команды мы оставили, и наши лидеры остались, единственно, конечно, потеря Егора Коршкова немного нас так… Но вот Алекса взяли на его место. Броссо — в прошлом сезоне в “Куньлуне” 23 или 24 гола забил. Это снайпер. И последнее у нас подписание из нападающих — это Дюрандо. Молодой перспективный парень, который изъявил желание у нас сыграть и доказать, что он готов играть в НХЛ», — поделился главный тренер «Амура».
По словам Андрея Мартемьянова, в составе будут и игроки из Хабаровска — не все самородки уехали, кое-кто остался. Также наставник отметил мощнейшую поддержку болельщиков, которая существенно помогает команде в самых непростых матчах.