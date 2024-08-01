Невыполнимых задач сейчас ни для одной из команд нет: Андрей Мартемьянов о предстоящем сезоне хабаровского «Амура»

«Можем говорить о приобретении Алекса Гальченюка. Игрок известный, десять сезонов в НХЛ — это не просто так, и в прошлом сезоне в СКА, может быть, какие-то вещи ему не удались, но мы с ним очень много общались по телефону — парень заряжен, готов доказать, что он чего-то стоит. Из российских игроков я бы не сказал, что мы сильно усилились. В конце прошлого сезона мы пошли по пути сохранения костяка команды — тех, кто делал результат, кто вернул болельщиков на трибуны и показывал довольно хороший, добротный хоккей. Восемьдесят или восемьдесят пять процентов команды мы оставили, и наши лидеры остались, единственно, конечно, потеря Егора Коршкова немного нас так… Но вот Алекса взяли на его место. Броссо — в прошлом сезоне в “Куньлуне” 23 или 24 гола забил. Это снайпер. И последнее у нас подписание из нападающих — это Дюрандо. Молодой перспективный парень, который изъявил желание у нас сыграть и доказать, что он готов играть в НХЛ», — поделился главный тренер «Амура».