На парковке ТЦ «Планета» в Перми приставы арестовали 4 машины должников

В Перми у крупных торговых центров города судебные приставы проводят рейды по выявлению должников с помощью специального приложения «Мобильный розыск». На парковке ТЦ «Планета» они выявили задолженности у четырех автовладельцев, на их машины наложили арест.
Три машины приставы передали представителям взыскателей на ответственное хранение, еще один изъяли и эвакуатором отправили на штрафную стоянку.
Как пояснили в ГУ ФССП по Пермскому краю, аресты наложили на автомобили МIТSUВISНI, HYUNDAI ACCENT, SKODA RAPID и INFINITI.
«Лишенные транспортных средств неплательщики уже начали предпринимать меры по погашению задолженностей, чтобы вернуть свои автомобили», — пояснили в ведомстве.