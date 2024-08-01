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На парковке ТЦ «Планета» в Перми приставы арестовали 4 машины должников

Судебные приставы Перми провели рейд с помощью приложения «Мобильный розыск».

Источник: УФССП по Пермскому краю

В Перми у крупных торговых центров города судебные приставы проводят рейды по выявлению должников с помощью специального приложения «Мобильный розыск». На парковке ТЦ «Планета» они выявили задолженности у четырех автовладельцев, на их машины наложили арест.

Три машины приставы передали представителям взыскателей на ответственное хранение, еще один изъяли и эвакуатором отправили на штрафную стоянку.

Как пояснили в ГУ ФССП по Пермскому краю, аресты наложили на автомобили МIТSUВISНI, HYUNDAI ACCENT, SKODA RAPID и INFINITI.

«Лишенные транспортных средств неплательщики уже начали предпринимать меры по погашению задолженностей, чтобы вернуть свои автомобили», — пояснили в ведомстве.