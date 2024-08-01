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Жара возвращается в Новосибирск на первые три дня августа-2024

Синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков.

Сейчас в Ричмонде: +26° 0 м/с 89% 757 мм рт. ст. +26°
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

1 августа в Новосибирск вновь вернется жаркая погода с температурами, превышающими 30 градусов.

Синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4−9 м/с.

Жаркие дни продлятся два дня, однако уже в воскресенье ожидается резкое похолодание — температура упадет до +23 градусов. По данным сервиса «Яндекс. Погода», остаток августа будет характеризоваться средней температурой воздуха в диапазоне +20… +24 градуса.

Ранее сообщалось, что в августе прогнозируется похолодание до +3 градусов в Новосибирске.