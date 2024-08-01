Жара возвращается в Новосибирск на первые три дня августа-2024

Жаркие дни продлятся два дня, однако уже в воскресенье ожидается резкое похолодание — температура упадет до +23 градусов. По данным сервиса «Яндекс. Погода», остаток августа будет характеризоваться средней температурой воздуха в диапазоне +20… +24 градуса.