Большинство пляжей Новосибирской области работают без санитарных заключений

Согласно данным управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, только три пляжа из 16 официальных имеют действующие санитарно-эпидемиологические заключения (СЭЗ). Об этом сообщают на сайте «academ.info».
Пляжи, работающие с СЭЗ:
— Парк «У моря Обского»;
— Парк «Бугринская роща»;
— Курорт «Озеро Карачи».
Все остальные 13 пляжей работают без СЭЗ, что нарушает санитарное законодательство.
Пляжи без СЭЗ:
— Искитим, река Бердь, пляж Центрального микрорайона;
— Краснозерский район, река Карасук, пляж санатория «Краснозерский»;
— Доволенский район, озеро Довольное, пляж санатория «Доволенский»;
— Бердск, лодочная станция «Ласточка»;
— Бердск, пляж ООО «Дюны»;
— Бердск, место отдыха яхт-клуба «Роял-Марин»;
— Бердск, пляж ООО «Санаторий “Рассвет”;
— Бердск, ООО «Санаторий “Сосновка” — ЗАО “Пансионат “Былина”, пляж;
— Бердск, ОЦТ «Юность», пляж «Старый Бердск»;
— Новосибирск, Советский район, Новосибирское водохранилище, пляж «Обское море» на Бердском шоссе (Академгородок);
— Пляж «Бумеранг» (ОбьГЭС);
— Новосибирск, Калининский район, озеро Спартак;
— Новосибирск, Ленинский район, котлован, черта городского пляжа.
В связи с нестабильным качеством воды и жаркой погодой, купание на данных пляжах может представлять риск возникновения кишечных заболеваний.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Новосибирск усиливает борьбу с пылью.