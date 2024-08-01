Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большинство пляжей Новосибирской области работают без санитарных заключений

Только три пляжа из 16 официальных имеют действующие санитарно-эпидемиологические заключения.

Источник: Соцсети

Согласно данным управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, только три пляжа из 16 официальных имеют действующие санитарно-эпидемиологические заключения (СЭЗ). Об этом сообщают на сайте «academ.info».

Пляжи, работающие с СЭЗ:

— Парк «У моря Обского»;

— Парк «Бугринская роща»;

— Курорт «Озеро Карачи».

Все остальные 13 пляжей работают без СЭЗ, что нарушает санитарное законодательство.

Пляжи без СЭЗ:

— Искитим, река Бердь, пляж Центрального микрорайона;

— Краснозерский район, река Карасук, пляж санатория «Краснозерский»;

— Доволенский район, озеро Довольное, пляж санатория «Доволенский»;

— Бердск, лодочная станция «Ласточка»;

— Бердск, пляж ООО «Дюны»;

— Бердск, место отдыха яхт-клуба «Роял-Марин»;

— Бердск, пляж ООО «Санаторий “Рассвет”;

— Бердск, ООО «Санаторий “Сосновка” — ЗАО “Пансионат “Былина”, пляж;

— Бердск, ОЦТ «Юность», пляж «Старый Бердск»;

— Новосибирск, Советский район, Новосибирское водохранилище, пляж «Обское море» на Бердском шоссе (Академгородок);

— Пляж «Бумеранг» (ОбьГЭС);

— Новосибирск, Калининский район, озеро Спартак;

— Новосибирск, Ленинский район, котлован, черта городского пляжа.

В связи с нестабильным качеством воды и жаркой погодой, купание на данных пляжах может представлять риск возникновения кишечных заболеваний.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Новосибирск усиливает борьбу с пылью.

здоровье