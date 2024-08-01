Волгоградцы массово жалуются на сбой в работе YouTube

Согласно данным платформы для анализа сообщений о сбоях в работе интернет-сервисов Downdetector, сигналы о сбое в работе американского хостинга приходят из большинства регионов России. Пик сообщений о недоступности сервиса пришёлся на 1:00 1 июля. В настоящее время с 9:00 также специалисты фиксируют рост поступающих обращений.