В Феодосии будут стрелять в районе моря

Подобные учения в портовых городах акватории Черного моря происходят регулярно. Так, 30 июля в Севастополе военные проводили тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения по уничтожению диверсантов. 29 июля стрельбы проходили в Новороссийском морском порту. В ходе учений отрабатывались действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников.