Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Феодосии будут стрелять в районе моря

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. В Феодосии 1 августа будут проходить учения военных со стрельбами. Об этом сообщил глава городской администрации Игорь Ткаченко.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня с 10 до 13 часов войсковая часть будет проводить учебные стрельбы в сторону моря. Прошу сохранять спокойствие», — написал мэр в Telegram-канале.

Подобные учения в портовых городах акватории Черного моря происходят регулярно. Так, 30 июля в Севастополе военные проводили тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения по уничтожению диверсантов. 29 июля стрельбы проходили в Новороссийском морском порту. В ходе учений отрабатывались действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников.

учения