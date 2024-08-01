Начинается с инициативы: губернатор Приморья объявил о важном решении по ТОСам

В Приморском крае продолжается активное развитие территориального общественного самоуправления (ТОС), ставшего важным инструментом для улучшения жизни местных. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в эфире программы «Прямой разговор» заверил жителей, что поддержка программ благоустройства будет только расширятся, несмотря на вызовы времени.
Как подчеркнул глава, инициатива жителей — это залог позитивных перемен в их городах и селах. Программы ТОС позволяют людям самим выбирать, какие изменения необходимы их дворам и улицам, чтобы сделать их уютнее, красивее и удобнее. В этом году на реализацию 345 проектов благоустройства выделено около 350 миллионов рублей, что стало очередным шагом к улучшению качества жизни.
Владивосток — пример успешной реализации ТОС
Особенно ярко результаты работы ТОС видны во Владивостоке. Город, где каждое место пропитано историей и морским духом, активно меняет свой облик благодаря инициативным людям. За последние годы силами общественного самоуправления в городе благоустроены десятки дворов и общественных пространств. Например, ТОС «Нерчинская, 42» выиграл грант и смог благоустроить площадку рядом с домом. Участок небольшой, но вышло многофункционально и современно. Здесь обновили бельевую площадку, так как она нужна жителям. А остальное пространство использовали, чтобы поставить лавочки и сделать зону отдыха.
Жители района, объединив усилия, не только инициировали проект, но и следили за его реализацией, контролируя сдачу всех работ в срок и в соответствии с пожеланиями родителей и детей.
А в границах ТОС «Патрокл-Сочинская» благодаря новому проекту «Комфорт и безопасность» появились лавочки, система видеонаблюдения и освещение. Более того, в жилых дворах появились новые скамейки, детские качели и урны. В районе Сочинской, 5, установили спортивные брусья, а также набор уличной мебели: стол и две лавки.
Губернатор Кожемяко отметил, что такие примеры показывают, насколько важна вовлеченность местных жителей в благоустройство своих районов.
«ТОС — это не просто программа, это возможность для людей самим создавать комфортное пространство вокруг себя», — сказал он.
Расширение программ благоустройств
В своем выступлении Олег Кожемяко подчеркнул, что Приморский край не останавливается на достигнутом. Помимо программ ТОС, в регионе успешно реализуются и другие инициативы, направленные на улучшение городской среды. Программа «Формирование комфортной городской среды», которая охватывает более 30 муниципалитетов края, в этом году получила финансирование в размере около 600 миллионов рублей. Это позволит обновлять ключевые объекты инфраструктуры.
Не менее важной остается и программа «Инициативное бюджетирование», благодаря которой жители могут самостоятельно выбирать проекты, наиболее важные для их населенных пунктов. В этом году на эти цели также направлено более полумиллиарда рублей.
Губернатор отметил, что такой комплексный подход к благоустройству — это путь к формированию современных и комфортных городов и поселков, где каждый житель чувствует себя частью больших изменений.
«Мы видим, что там, где есть инициатива граждан и поддержка администрации, ситуация шаг за шагом меняется к лучшему. Мы будем продолжать работу по этим программам, ведь это то, что нужно нашему обществу», — подчеркнул Олег Кожемяко.
Поддержка со стороны региона
Правительство Приморского края намерено и дальше поддерживать все программы, связанные с благоустройством территорий. Общий бюджет, направленный на эти цели, составит около 2,5 миллиарда рублей. Эти средства позволят охватить десятки муниципальных образований, в том числе небольшие поселки и отдаленные районы, где благоустройство традиционно требует дополнительных усилий.
Владивосток, Находка, Уссурийск и многие другие города края уже почувствовали на себе результаты активной работы ТОС и других программ благоустройства. Новые дворы, отремонтированные подъезды, спортивные и детские площадки — все это становится частью повседневной жизни жителей региона. Особую роль в этом играют инициативные граждане, которые готовы вкладывать свои силы и время в улучшение качества жизни своих сообществ.
«Работы очень много, но мы готовы идти вперед. Благодаря поддержке жителей, мы шаг за шагом создаем новые стандарты жизни в Приморье. И эти изменения уже заметны каждому», — резюмировал губернатор.
Эфир программы «Прямой разговор», прошедший 30 июля на телеканалах ОТВ и ГТРК «Владивосток», собрал более 1400 вопросов от жителей Приморья, что говорит о высоком интересе граждан к темам благоустройства и городского развития. Те, кто не успел посмотреть программу, могут сделать это в повторных эфирах на региональных телеканалах, чтобы узнать о новых планах и инициативах региональных властей.