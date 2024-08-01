Начинается с инициативы: губернатор Приморья объявил о важном решении по ТОСам

Особенно ярко результаты работы ТОС видны во Владивостоке. Город, где каждое место пропитано историей и морским духом, активно меняет свой облик благодаря инициативным людям. За последние годы силами общественного самоуправления в городе благоустроены десятки дворов и общественных пространств. Например, ТОС «Нерчинская, 42» выиграл грант и смог благоустроить площадку рядом с домом. Участок небольшой, но вышло многофункционально и современно. Здесь обновили бельевую площадку, так как она нужна жителям. А остальное пространство использовали, чтобы поставить лавочки и сделать зону отдыха.