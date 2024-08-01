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В Волгограде 3 района 1 августа останутся без света

Отключение ресурса вызвано восстановительными мероприятиями на электросетях.

Как уточнили в ресурсоснабжающей организации, 1 августа в Волгограде будут проводиться ремонтные и профилактические работы на сетях электроснабжения.

В ряде домов в Красноармейском, Советском и Дзержинском районах приостановят подачу электроэнергии.

ЖКХ